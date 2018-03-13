В воскресенье, 18 марта, граждане, находящиеся в местах лишения свободы в СИЗО-1 и ИК-4 в Пензе, будут участвовать в выборах Президента России.
Отдать свой голос за кандидата имеют право подозреваемые и осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также лица, взятые под домашний арест.
«Списки избирателей скорректированы, материальная база укомплектована, места для проведения голосования подготовлены и соответствуют всем нормам действующего законодательства, наглядная информация развешена», - перечислили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.
Ранее сообщалось, что на всех избирательных участках установили охранное оборудование. Вызвать сотрудников Росгвардии можно будет, нажав на тревожную кнопку.
Очень важная новость