Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|13 мар 2018|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-14oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  70.16  |  $  56.94
 

Общество | В Пензе в СИЗО-1 и ИК-4 подготовились к выборам Президента России

13.03.2018|15:18
Печать

В воскресенье, 18 марта, граждане, находящиеся в местах лишения свободы в СИЗО-1 и ИК-4 в Пензе, будут участвовать в выборах Президента России.

Отдать свой голос за кандидата имеют право подозреваемые и осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также лица, взятые под домашний арест.

«Списки избирателей скорректированы, материальная база укомплектована, места для проведения голосования подготовлены и соответствуют всем нормам действующего законодательства, наглядная информация развешена», - перечислили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что на всех избирательных участках установили охранное оборудование. Вызвать сотрудников Росгвардии можно будет, нажав на тревожную кнопку.

0
0
0
0
 
Гость|13.03.2018 15:47|

Очень важная новость

Гость|13.03.2018 15:52|

По аналогии с Мадонной подследственным нужно голосовать за Собчак. Только она сможет сделать то,что обещала Мадонна на выборах Трампа.

Гость|13.03.2018 15:53|

КОГДА ЗАБАНЯТ БАРЫГУ?

Гость|13.03.2018 16:46|

Гость писал(a):

Гость|13.03.2018 15:53|

КОГДА ЗАБАНЯТ БАРЫГУ?

Кого Вы назвали БАРЫГОЙ ?

Гость|13.03.2018 17:52|

Барыгу.

Гость|13.03.2018 17:56|

Это не барыга, а посредник, ему платят за количество размещенных объявлений. Товары как сами понимаете лажа полнейшая, а так как данные сообщения не стираются модератором сразу, то думайте кто в доле.

Гость|13.03.2018 17:59|

О это очень важная новость, а ик голосовать будут или они лишины этого права ?

Гость|13.03.2018 19:58|

Осужденые лишены права голоса.а в сизо могут быть невиновные.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 