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Общество | В Пензе в 2018 году сократилось количество порывов на теплосетях

13.03.2018|17:29
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В 70 многоквартирных домах, двух школах и трех детских садах в Терновке стали остывать батареи. Были снижены параметры подачи тепла в зданиях на улицах Сухумской, Терновского, Терешковой.

Такие данные были опубликованы на сайте областной прокуратуры - ведомство контролирует соблюдение требований законодательства в части перерывов подачи коммунальных услуг. Ресурсоснабжающая организация начала ремонтные работы.

«В отопительный период имеем проблемы, когда у нас выходят из строя система отопления и теплосетевые магистрали не только небольшого, но и великого диаметра, к которым относятся такие теплосистемы, как 800 миллиметров. Понятно, что это ведет к отключению большого количества жилых домов», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

О ветхости тепловых сетей говорили и на комиссии городской думы. Мэр Пензы Виктор Кувайцев не отрицал, что проблемы с коммуникациями есть, но, сравнивая этот и прошлый отопительные сезоны, отметил, что количество порывов сократилось.

«267 было примерно на эту дату по зимовке прошлого года, и порядка 170 в этом году», - добавил он.

В настоящее время внесены изменения в схему теплоснабжения Пензы. В 2018-м продолжат работу по переводу некоторых объектов с центрального отопления на модульные котельные.

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Гость|13.03.2018 18:47|

Вранье. ул. Толстого роют каждый месяц в одних и тех же местах.

Гость|13.03.2018 18:52|

А количество прорывов и разрывов увеличилось или уменьшилось?

Гость|13.03.2018 19:43|

Количество порЫвов сократилось, а количество прорывов и разрывов увеличилось. Чиатйте внимательно заголовки и не задавайте глупых вопросов

Имя: Гость
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