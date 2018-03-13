13.03.2018 | 17:29

В 70 многоквартирных домах, двух школах и трех детских садах в Терновке стали остывать батареи. Были снижены параметры подачи тепла в зданиях на улицах Сухумской, Терновского, Терешковой.

Такие данные были опубликованы на сайте областной прокуратуры - ведомство контролирует соблюдение требований законодательства в части перерывов подачи коммунальных услуг. Ресурсоснабжающая организация начала ремонтные работы.

«В отопительный период имеем проблемы, когда у нас выходят из строя система отопления и теплосетевые магистрали не только небольшого, но и великого диаметра, к которым относятся такие теплосистемы, как 800 миллиметров. Понятно, что это ведет к отключению большого количества жилых домов», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

О ветхости тепловых сетей говорили и на комиссии городской думы. Мэр Пензы Виктор Кувайцев не отрицал, что проблемы с коммуникациями есть, но, сравнивая этот и прошлый отопительные сезоны, отметил, что количество порывов сократилось.

«267 было примерно на эту дату по зимовке прошлого года, и порядка 170 в этом году», - добавил он.

В настоящее время внесены изменения в схему теплоснабжения Пензы. В 2018-м продолжат работу по переводу некоторых объектов с центрального отопления на модульные котельные.