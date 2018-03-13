13.03.2018 | 14:26

В Камешкирском районе МУП «Гарант» не перечислил 32 сотрудникам заработную плату за декабрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 277 000 рублей.

Нарушение в ходе проверки выявила районная прокуратура. В суд были направлены приказы по взысканию денег, которые мировой судья удовлетворил.

Также руководитель предприятия рассмотрел представление прокурора об устранении нарушений и привлек главного бухгалтера к дисциплинарной ответственности.

«Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по оплате труда работникам организации выплачена в полном объеме», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что нижнеломовский завод «Сварка» задолжал своим сотрудникам почти 240 000 рублей.