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Общество | В Камешкирском районе МУП «Гарант» задолжал работникам 277 тыс. руб.

13.03.2018|14:26
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В Камешкирском районе МУП «Гарант» не перечислил 32 сотрудникам заработную плату за декабрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 277 000 рублей.

Нарушение в ходе проверки выявила районная прокуратура. В суд были направлены приказы по взысканию денег, которые мировой судья удовлетворил.

Также руководитель предприятия рассмотрел представление прокурора об устранении нарушений и привлек главного бухгалтера к дисциплинарной ответственности.

«Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по оплате труда работникам организации выплачена в полном объеме», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что нижнеломовский завод «Сварка» задолжал своим сотрудникам почти 240 000 рублей.

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Гость|13.03.2018 15:32|

Это же почти по 8700 рублей каждому. Вот это деньжища. После получения такой зарплаты их материальное положение наверно существенно улучшилось.

Гость|13.03.2018 19:54|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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