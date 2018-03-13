В Камешкирском районе МУП «Гарант» не перечислил 32 сотрудникам заработную плату за декабрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 277 000 рублей.
Нарушение в ходе проверки выявила районная прокуратура. В суд были направлены приказы по взысканию денег, которые мировой судья удовлетворил.
Также руководитель предприятия рассмотрел представление прокурора об устранении нарушений и привлек главного бухгалтера к дисциплинарной ответственности.
«Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по оплате труда работникам организации выплачена в полном объеме», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Ранее сообщалось, что нижнеломовский завод «Сварка» задолжал своим сотрудникам почти 240 000 рублей.
Это же почти по 8700 рублей каждому. Вот это деньжища. После получения такой зарплаты их материальное положение наверно существенно улучшилось.