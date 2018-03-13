13.03.2018 | 12:49

Пензенское УФАС России признало ненадлежащей рекламу квеста в Кузнецке. Информационный плакат о «новом формате развлечений» с изображением мужчины в маске был размещен на стене одного из зданий.

Эскейп-рум «Сумрак» приглашал посетителей на хоррор-квест с перформансом «Маньяк-коллекционер».

В соответствии с требованиями федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью» реклама не может размещаться без указании категории информационной продукции, а на данном плакате соответствующее графическое или текстовое обозначение отсутствовало.

В итоге рекламораспространителю (индивидуальному предпринимателю) было выдано предписание с требованием прекратить нарушать закон.

«Материалы дела направлены сотруднику Пензенского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе ведомства.