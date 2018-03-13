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Общество | УФАС признало ненадлежащей рекламу хоррор-квеста в Кузнецке

13.03.2018|12:49
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Пензенское УФАС России признало ненадлежащей рекламу квеста в Кузнецке. Информационный плакат о «новом формате развлечений» с изображением мужчины в маске был размещен на стене одного из зданий.

Эскейп-рум «Сумрак» приглашал посетителей на хоррор-квест с перформансом «Маньяк-коллекционер».

В соответствии с требованиями федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью» реклама не может размещаться без указании категории информационной продукции, а на данном плакате соответствующее графическое или текстовое обозначение отсутствовало.

В итоге рекламораспространителю (индивидуальному предпринимателю) было выдано предписание с требованием прекратить нарушать закон.

«Материалы дела направлены сотруднику Пензенского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Гость|13.03.2018 13:08|

тыш 40 впаяют

Гость|13.03.2018 13:24|

Напишут буквы на рекламе, и всё нормально будет. Ужастики же показывают в кинотеатрах и на афишах, а тут просто интересная игра. УФАС занятий больше нет, монополисты под боком у них.

Гость|13.03.2018 14:38|

Гость писал(a):

Напишут буквы на рекламе, и всё нормально будет. Ужастики же показывают в кинотеатрах и на афишах, а тут просто интересная игра. УФАС занятий больше нет, монополисты под боком у них.
Ну так монополисты могут в обратку ответить

Гость|13.03.2018 15:41|

Гость писал(a):

Гость|13.03.2018 13:24|

Напишут буквы на рекламе, и всё нормально будет. Ужастики же показывают в кинотеатрах и на афишах, а тут просто интересная игра. УФАС занятий больше нет, монополисты под боком у них.

Не угадали, уважаемый. Предписание уже получено, а УФАС дело завели. Я просто знаю этого предпринимателя. Приехал из отпуска в Кузнецк и "страшно обрадовался".

Гость|13.03.2018 18:17|

НА билбордах кругом сиськи и голые жопы. Это их не смущает?!

Гость|13.03.2018 19:28|

Без хозяина всё провернули.. Какое западло!

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