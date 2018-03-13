13.03.2018 | 12:21

В Пензе стала известна программа мероприятий в рамках проведения хоккейного матча с участием команды регионального правительства и команды звезд театра, кино, шоу-бизнеса и спорта 16 марта.

В 12:00 на стадионе «Снежинка» откроется областной чемпионат по лыжным гонкам с участием олимпийского чемпиона 2014 года Александра Легкова.

В это же время в спорткомплексе «Рубин» мастер-класс по хоккею проведет серебряный призер Игр-1980 Владимир Голиков, а в «Дизель-Арене» - олимпийский чемпион 1992 года Вячеслав Буцаев.

Также в 12:00 известные артисты театра и кино Марат Башаров и Павел Трубинер встретятся с пензенцами в драматическом театре, а Андрей Бурковский и Иван Мулин - в тот же час в Литературном музее.

В Зеленом зале картинной галереи на 12:00 намечена встреча с рок-музыкантом Сергеем Кристовским.

Ну, а в 17:00 в «Дизель-Арене» стартует сам матч, приуроченный к 70-летию пензенского хоккея, которое отмечается в этом году. Сборную области возглавит губернатор Иван Белозерцев.