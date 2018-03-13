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Общество | Перед хоккейным матчем звезды театра, кино и спорта встретятся с пензенцами

13.03.2018|12:21
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В Пензе стала известна программа мероприятий в рамках проведения хоккейного матча с участием команды регионального правительства и команды звезд театра, кино, шоу-бизнеса и спорта 16 марта.

В 12:00 на стадионе «Снежинка» откроется областной чемпионат по лыжным гонкам с участием олимпийского чемпиона 2014 года Александра Легкова.

В это же время в спорткомплексе «Рубин» мастер-класс по хоккею проведет серебряный призер Игр-1980 Владимир Голиков, а в «Дизель-Арене» - олимпийский чемпион 1992 года Вячеслав Буцаев.

Также в 12:00 известные артисты театра и кино Марат Башаров и Павел Трубинер встретятся с пензенцами в драматическом театре, а Андрей Бурковский и Иван Мулин - в тот же час в Литературном музее.

В Зеленом зале картинной галереи на 12:00 намечена встреча с рок-музыкантом Сергеем Кристовским.

Ну, а в 17:00 в «Дизель-Арене» стартует сам матч, приуроченный к 70-летию пензенского хоккея, которое отмечается в этом году. Сборную области возглавит губернатор Иван Белозерцев.

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Гость|13.03.2018 12:34|

вход хоть бесплатный на данное шоу на Дизель-Арене ?

Гость|13.03.2018 12:35|

penzainform.ru писал(a):

Сборную области возглавит губернатор Иван Белозерцев.
Сборная регионального "правительства" это ещё не сборная области.

Гость|13.03.2018 12:42|

Всех их прокатить по скользким пензенским улицам

Гость|13.03.2018 12:52|

Как попасть на матч?

Гость|13.03.2018 12:52|

Гость писал(a):

Как попасть на матч?
В качестве игрока и показать всем "Кузькину мать"! Оформить хет-трик хочу, обкатив этих старых кошелок!

Гость|13.03.2018 12:58|

Гость писал(a):

вход хоть бесплатный на данное шоу на Дизель-Арене ?
Конечно. Все оплачено из бюджета.

Гость|13.03.2018 16:09|

ну вот этого мы и ждали, хоть пофоткаться и автографы взять у таких людей, сам хоккей неинтересен, но ради такого шоу соберем компанию и обязательно придем

Гость|13.03.2018 16:12|

Своими прямыми обязанностями не занимается никто.

Гость|13.03.2018 16:13|

Гость писал(a):

вход хоть бесплатный на данное шоу на Дизель-Арене ?
естественно бесплатный, это для жителей города и области мероприятие, и в прошлый раз когда играли с командой ветеранов хоккеистов, тоже бесплатный был, так что приходите! ждут всех!

Гость|13.03.2018 16:20|

нет, люди, если вам не нравится - не ходите! вас же приглашают, а решать вам, если у вас так не лежит на душе хоккей, проходите мимо, мимо дизель - арены и мимо этой темы

Гость|13.03.2018 16:23|

агитация за выбор кого надо будет?

другого смысла в этом мероприятии я что-то не вижу...

Гость|13.03.2018 16:26|

Гость писал(a):

агитация за выбор кого надо будет?

другого смысла в этом мероприятии я что-то не вижу...

да поздно уже агитировать, 1 день останется, и тот день тишины, уж кто хотел, тот выбор сделал. Я предлагаю просто насладиться данным спектаклем, тем более с такими дорогими актерами, когда такое еще будет :-)

Гость|13.03.2018 16:35|

Гость писал(a):

Сборная регионального "правительства" это ещё не сборная области.
но вы уже сударь, придираетесь)))))) как раз на ваше заявление, могу ответить, что сборная правительства пензенской области, это как раз сборная области, а вот если наоборот рассуждать, каждая сборная области у нас в правительстве)))))

Гость|13.03.2018 16:49|

да нормально всё будет, звезды приедут, в хоккей поиграют, народ получит зрелищ. Хуже то от этого никому не будет, а некоторые еще и удовольствие получат

Гость|13.03.2018 16:53|

penzainform.ru писал(a):

Андрей Бурковский и Иван Мулин - в тот же час в Литературном музее.
Опа! да это же Ржавый из "Даешь молодежь"! да я ради него готова полюбить хоккей! Ну Марат Башаров тоже ничего, но чет он перестал мне нравиться после битв экстрасенсов, шуточки у него какие то странные... но в живую всё равно интересно

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