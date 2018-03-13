13.03.2018 | 13:59

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о вручении региональной медали «Материнская доблесть» 49 жительницам региона.

Награду II степени вручили 14 женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей, III степени – 35 женщинам с тремя и более детьми.

«Вручение медалей состоялось в муниципальных районах и городских округах в торжественной обстановке. Многодетные семьи вносят существенный вклад в развитие демографии в регионе и стране», - отметили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В ноябре медали такого же достоинства вручили 66 многодетным женщинам в честь Дня матери.

Обладательницы медалей I и II степени получают денежные выплаты и пользуются льготами: им ежемесячно выделяют 330 рублей, а также 180 рублей в качестве компенсации за местную телефонную связь; возвращают 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ при оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 15% - при оплате общей площади жилья.