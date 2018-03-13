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Общество | 49 пензячек отметили медалями «Материнская доблесть»

13.03.2018|13:59
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о вручении региональной медали «Материнская доблесть» 49 жительницам региона.

Награду II степени вручили 14 женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей, III степени – 35 женщинам с тремя и более детьми.

«Вручение медалей состоялось в муниципальных районах и городских округах в торжественной обстановке. Многодетные семьи вносят существенный вклад в развитие демографии в регионе и стране», - отметили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В ноябре медали такого же достоинства вручили 66 многодетным женщинам в честь Дня матери.

Обладательницы медалей I и II степени получают денежные выплаты и пользуются льготами: им ежемесячно выделяют 330 рублей, а также 180 рублей в качестве компенсации за местную телефонную связь; возвращают 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ при оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 15% - при оплате общей площади жилья.

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Гость|13.03.2018 14:23|

penzainform.ru писал(a):

Многодетные семьи вносят существенный вклад в развитие демографии в регионе и стране», - отметили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Это они про цыган?

Гость|13.03.2018 14:44|

а если отец сидевший или сидит, то медальку дадут?

Гость|13.03.2018 14:59|

а тем, у кого медаль 3 степени, льготы не положены.

Гость|13.03.2018 15:14|

А воспитали достойных членов общества?

Гость|13.03.2018 15:55|

Ой) мило как) хорошо, что хороших и честных матерей поощряют не только квартирами и деньгами, но еще и памятными подарками) они ведь могут стать семейными риликвиями

Гость|13.03.2018 15:56|

почти 50 землячек отметили медалями «Материнская доблесть», ну кто такие заголовки пишет. да есть перфекционисты, любящие круглы числа, но если было 49 матерей, зачем так изощряться, пусть и будут сорок девять

Гость|13.03.2018 16:02|

penzainform.ru писал(a):

Награду II степени вручили 14 женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей
пять и более! вы только представьте пять детей! да за этого нужно сразу звание героини России давать! (ну с учетом что она их на ноги, ну или по исполнению им 18 лет)

Гость|13.03.2018 16:03|

Развели пять отцов на алименты? Или как они родили? Из банка спермы?

Гость|13.03.2018 16:07|

Гость писал(a):

Развели пять отцов на алименты? Или как они родили? Из банка спермы?
а вы не верите что один человек может дать потомство в пятерых детей? конечно, в наше время семейная ячейка пошатнулась в своей значимости, есть и разводы, есть и по 5 раз замужем, но у них особо никогда и не бывает больше 1 ребенка, так как обожглись уже раз

Гость|13.03.2018 16:11|

Доплата за 5-х детей целых 330 руб в месяц (ох и живут наверное на эти деньги,ни в чем себе не отказывают), компенсируют 50% услуг ЖКХ (не густо), и 180 руб на тел связь (лучше бы инет безлимит оплачивали- и детям,и родителям подспорье). Не балую власти наших матерей,родившихся и воспитааших будущее России. Такими темпами ничерта демографию не увеличить. Чиновники сами себя не обделяют ни компесациями,не выплатами,ни отдыхами в лучших санаториях.

Гость|13.03.2018 16:11|

Ну,дети- это святое,хватит ехидничать.Мамы трудяги,столько детей вырастить- подвиг!Я не про цыган- это дармоеды на нашей шее.

Гость|13.03.2018 16:12|

эх, зачем столько негатива в этой теме, мать, это же наша главная защитница, человек который тебя всегда поймет и будет ждать, независимо 5 лет тебе или 50...

Гость|13.03.2018 16:13|

50 это серьёзный показатель того, что у нас матери прям пруд пруди, я имею ввиду прямо таких, настоящих серьезных матерей, ведь очень много тех, кто даже о себе знать не дает

Гость|13.03.2018 16:13|

Гость писал(a):

а если отец сидевший или сидит, то медальку дадут?
нет

Гость|13.03.2018 16:18|

Гость писал(a):

что у нас матери прям пруд пруди, я имею ввиду прямо таких, настоящих серьезных матерей,
так вот наоборот получается что не так много таких отважный матерей, который перенесли все тяготы и невзгоды и смогли воспитать по 3 - 5 детей, тут всю область награждали, 49 знаков, это примерно по одному в районе, ну и по два-три в городских

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Имя: Гость
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