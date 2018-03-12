12.03.2018 | 13:03

В зареченскую медсанчать № 59 в рамках проекта «Бережливая поликлиника» поступило оборудование на общую сумму 10 млн рублей: дефибриллятор со встроенным кардиостимулятором, два УЗИ-сканера и два ЭКГ-аппарата, проектор, ноутбук и компьютеры.

«Аппараты для проведения УЗИ-диагностики и снятия ЭКГ мы планируем разместить во взрослой и детской поликлиниках. Это позволит в разы уменьшить очереди. А в идеале - и вовсе от них избавиться», - пояснил начальник МСЧ-59 Андрей Капустин.

Записывать пациентов на повторный прием лечащий врач будет прямо у себя в кабинете, уточняется на портале газеты «Заречье сегодня».

Также учреждение здравоохранения получило 11 млн рублей на замену лифтов. В терапевтических корпусах взрослой и детской поликлиник уже демонтировали по одному старому подъемнику, сейчас устанавливаются новые.