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Общество | В Заречном медсанчасть оснастили новым оборудованием на 10 млн рублей

12.03.2018|13:03
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В зареченскую медсанчать № 59 в рамках проекта «Бережливая поликлиника» поступило оборудование на общую сумму 10 млн рублей: дефибриллятор со встроенным кардиостимулятором, два УЗИ-сканера и два ЭКГ-аппарата, проектор, ноутбук и компьютеры.

«Аппараты для проведения УЗИ-диагностики и снятия ЭКГ мы планируем разместить во взрослой и детской поликлиниках. Это позволит в разы уменьшить очереди. А в идеале - и вовсе от них избавиться», - пояснил начальник МСЧ-59 Андрей Капустин.

Записывать пациентов на повторный прием лечащий врач будет прямо у себя в кабинете, уточняется на портале газеты «Заречье сегодня».

Также учреждение здравоохранения получило 11 млн рублей на замену лифтов. В терапевтических корпусах взрослой и детской поликлиник уже демонтировали по одному старому подъемнику, сейчас устанавливаются новые.

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Гость|12.03.2018 13:48|

А в Пензе скорая к моему отцу ехала 5 с половиной часов

Гость|12.03.2018 14:11|

Скорее всего к Вам ехала перевозка, для госпитализации в стационар после визита участкового врача не экстренных пациентов, именно столько по времени они и едут, это своего рода мед. такси бесплатное.

Гость|12.03.2018 14:15|

В более-менее обеспеченных странах дефибрилляторы во всех медпунктах, в местах большого скопления людей (в аэропортах в залах висят в боксах для доступа медработников) у нас же только у реанимаций, зачем вот он в стационаре, когда люди умирают на улицах внезапно и важны секунды.

Гость|12.03.2018 17:19|

За 5,5 часов? Это ещё быстро приехали!!!

Гость|12.03.2018 17:30|

Долго ехали/плыли/летели, жалобы подобного рода пишутся не на СМП. Хотите быстрее, т.е. больше бригад, то пишите в администрации/приемные, тормошите своих избранников. Расскажите им эти душещипательные истории, как вы там под одеялами боитесь и что для борьбы с этими переживаниями не хватает бригад СМП. А на будущее, хочешь быстрее и лучше, сделай это сам и не жди пока за тебя это будут делать другие. А хочешь чтобы сделали другие, тогда сиди и жди.

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