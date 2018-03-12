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Общество | В «Рамееве» свинье удалили кисту с помощью робота-хирурга

12.03.2018|15:51
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В Пензе будут готовить врачей, способных управлять роботом-хирургом. Площадкой для этого станет технопарк «Рамеев», сообщили в пресс-службе областного правительства.

7 марта там прошла первая операция, когда хирург с помощью полностью цифрового робота оперировал внутри живого организма: свинке Розе удалили кисту матки.

«Робот выполнял все действия с математической точностью, корректируя движения человека. Первая операция российского робомеда признана успешной. Свинка чувствует себя отлично, поскольку медицинское вмешательство было малоинвазивным и бескровным», - уточнили в пресс-службе.

В региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики добавили, что робот был задуман в Московском государственном стоматологическом университете, а создан в Институте конструкторско-технологической информатики РАН.

Пока робот существует в единственном экземпляре. В ближайшее время создадут три симуляционных образца для обучения специалистов.

В «Рамееве» авторов устроило наличие как площадки для испытаний робота, так и помещений для подготовки к работе с ним врачей. «Таким образом, планируется, что финальный этап обучения специалистов будет проходить именно в Пензе», - резюмировали в правительстве.

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Гость|12.03.2018 16:28|

Теперь Пензу не будут называть глухой провинцией.Браво пензенским медикам!

Гость|12.03.2018 16:38|

В данном случае не понятно чьи заслуги. Робот и спецы из Москвы, а свинья наша пензенская. И площадка наша.

Гость|12.03.2018 16:43|

Предлагаю ещё при жизни поставить памятник этой свинье .

Гость|12.03.2018 16:44|

Только свиней лечить и могут, когда уже очередь до людей дойдет.

Гость|12.03.2018 17:24|

Только свиней лечить и могут, когда уже очередь до людей дойдет.На людей квоты кончились.

Гость|12.03.2018 17:25|

Гость писал(a):

Только свиней лечить и могут, когда уже очередь до людей дойдет.
Сначала свиней-потом людей.

Гость|12.03.2018 18:33|

Смотрел вчера по ТВ,Кисилев там распалялся,только вот не могу понять- что ж тогда в Израиль и Германию наши "патриоты" едут лечиться, да СМС ками на лечение детей собираемых?

Гость|12.03.2018 18:36|

гусь свинье не товарищ,пойду палец отрублю соседу.

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 18:38|

Чирий на заднице и геморрой там же лучше лечить соответственно обычной горячей примочкой и холодной водой с хозяйственным мылом.

Робот не при делах. Я 30 лет не хожу к врачам и вас научу.

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 18:41|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Чирий на заднице и геморрой там же лучше лечить соответственно обычной горячей примочкой и холодной водой с хозяйственным мылом.

Робот не при делах. Я 30 лет не хожу к врачам и вас научу.

И дворец Рамеев тоже не нужен. Пусть разберут на кирпичи и построят мне скромный домик в саду. Пользы будет больше. Фонд зарплаты этого дворца пускай мне к пенсии добавят, это будет правильно.

Гость|12.03.2018 19:18|

Гость писал(a):

Предлагаю ещё при жизни поставить памятник этой свинье .
Можно, на постаменте, из бронзы, вдоль дороги на Аэропорт.

Ура Пензенским нанотехнологам!!!! Все в хирурги!!!!

Гость|12.03.2018 19:28|

Ну а как определили,что именно у Розы киста?

На её-то "пятачке" не написано: у меня киста?

Или у всех хрюшек киста?

Гость|12.03.2018 19:55|

Гость писал(a):

Смотрел вчера по ТВ,Кисилев там распалялся,только вот не могу понять- что ж тогда в Израиль и Германию наши "патриоты" едут лечиться, да СМС ками на лечение детей собираемых?
Потому что наши врачи честны с клиентами. Сразу говорят, что помочь ничем не могут. А евреи с гоев бабла срубить хотят, хотя знают, что тоже не помогут. Поэтому и разводят сходяших с ума от горя родителей. Вы хоть слышали, чтобы в Германии или Израиле вылечили кого-нибудь, кто туда миллионы собирал смсками? Вот я лично не слышал.

Гость|12.03.2018 20:23|

Гость писал(a):

Ура Пензенским нанотехнологам!!!! Все в хирурги!!!!
Зачем,там скоро только роботы будут вкалывать.Тебя там никто не ждет.

Гость|12.03.2018 21:02|

....и всё, что болело - хрясь! И в мусорное ведро! А баба-то та жива? УУуу, ещё как жива....правда, не узнаёт никого...

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