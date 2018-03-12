12.03.2018 | 15:51

В Пензе будут готовить врачей, способных управлять роботом-хирургом. Площадкой для этого станет технопарк «Рамеев», сообщили в пресс-службе областного правительства.

7 марта там прошла первая операция, когда хирург с помощью полностью цифрового робота оперировал внутри живого организма: свинке Розе удалили кисту матки.

«Робот выполнял все действия с математической точностью, корректируя движения человека. Первая операция российского робомеда признана успешной. Свинка чувствует себя отлично, поскольку медицинское вмешательство было малоинвазивным и бескровным», - уточнили в пресс-службе.

В региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики добавили, что робот был задуман в Московском государственном стоматологическом университете, а создан в Институте конструкторско-технологической информатики РАН.

Пока робот существует в единственном экземпляре. В ближайшее время создадут три симуляционных образца для обучения специалистов.

В «Рамееве» авторов устроило наличие как площадки для испытаний робота, так и помещений для подготовки к работе с ним врачей. «Таким образом, планируется, что финальный этап обучения специалистов будет проходить именно в Пензе», - резюмировали в правительстве.