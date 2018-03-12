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Общество | В Пензе демонтировали очередной незаконный рекламный щит

12.03.2018|15:28
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В понедельник, 12 марта, в Пензе провели демонтаж рекламной конструкции, которая располагалась на перекрестке улиц Володарского и Кураева.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что конструкцию удалили по причине истечения срока действия разрешения на ее установку и эксплуатацию.

Работы по демонтажу, как того требует закон, выполнил рекламораспространитель.

Ранее по той же причине - закончился срок действия разрешения - судом было принято решение о демонтаже рекламы площадью 144 кв. м с торца здания на улице Чкалова, 32а. Разрешение предпринимателям не продлили, так как размещение конструкции противоречит принятой недавно рекламной концепции города Пензы.

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Гость|12.03.2018 16:34|

Без щита и жизнь не та

Гость|12.03.2018 16:41|

Как жить то таперь будем без етого щита?

Гость|12.03.2018 17:01|

Их все демонтировать надо.

Гость|12.03.2018 17:44|

Главное на зданиях портят вид рекламные баннеры, зато на дорогах, перекрывая весь вид на исторические здания нет. СНЯТЬ ВСЕ ЩИТЫ!

Гость|12.03.2018 20:07|

Гость писал(a):

Главное на зданиях портят вид рекламные баннеры, зато на дорогах, перекрывая весь вид на исторические здания нет. СНЯТЬ ВСЕ ЩИТЫ!
Эти щиты кого надо щиты.

Гость|12.03.2018 20:51|

Попробуйте депутатские (в смысле их бизнесов) снести. Они вас самих снесут.

Гость|12.03.2018 21:08|

А зачем цирк по всему городу кверх ногами рекламируют?

Имя: Гость
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