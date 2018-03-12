12.03.2018 | 15:28

В понедельник, 12 марта, в Пензе провели демонтаж рекламной конструкции, которая располагалась на перекрестке улиц Володарского и Кураева.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что конструкцию удалили по причине истечения срока действия разрешения на ее установку и эксплуатацию.

Работы по демонтажу, как того требует закон, выполнил рекламораспространитель.

Ранее по той же причине - закончился срок действия разрешения - судом было принято решение о демонтаже рекламы площадью 144 кв. м с торца здания на улице Чкалова, 32а. Разрешение предпринимателям не продлили, так как размещение конструкции противоречит принятой недавно рекламной концепции города Пензы.