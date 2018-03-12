12.03.2018 | 16:19

В понедельник, 12 марта, руководителям ТСЖ, ЖСК, ЖК, старшим по домам и представителям ресурсоснабжающих организаций разъяснили порядок рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Голосование пройдет 23 марта с 8:00 до 19:00 в школах города. На выбор будет предложено пять объектов: набережная реки Суры, Соборная площадь, площадь имени Ленина, сквер за дворцом единоборств «Воейков» и территория детского сада № 96.

«У каждого жителя Пензы есть реальная возможность повлиять на формирование современного облика города. Судьбу объекта решит не общественная комиссия, а сами граждане. Прямое голосование - это объективный способ оценки общественного мнения и учета его при принятии решения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Сделать выбор можно будет в школах № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65/23, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75/62, 74, 76, 77, гимназиях № 1, 13, 42, 44, «САН».

Также пензенцы могут отдать свой голос в школе-интернате № 1, дворце детского (юношеского) творчества, финансово-экономическом лицее № 29, лицее современных технологий управления № 2, лицеях № 55 и 73, центре образования № 1, центре технологического обучения.

В прошлом году в рамках проекта в Пензе были отремонтированы 35 дворов.