Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 мар 2018|21:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-18oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  56.61
 

Общество | Пензенцев предупредили об отсутствии выплат по полису ОМС

12.03.2018|16:16
Печать

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования обратился к пензенцам с предупреждением о новой разновидности интернет-мошенничества, связанной с полисами ОМС.

Злоумышленники предлагают пользователям проверить полис, чтобы выяснить, какая выплата им якобы положена за неиспользованные медицинские услуги, и впоследствии получить «компенсацию». Они дают ссылку на сайт, где просят внести в форму персональные данные.

«После этого выводится сумма, иногда превышающая 400 тысяч рублей. Для оплаты, а также для последующего зачисления средств пользователю предлагается указать номер карты. После этого мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее денежные средства», - сообщили в пресс-службе ТФОМС Пензенской области.

Закон не предусматривает компенсации за неиспользованное право получения бесплатной медицинской помощи.

0
0
0
0
 
Гость|12.03.2018 16:32|

Все бы такие идеи в мирное русло!

Гость|12.03.2018 16:36|

penzainform.ru писал(a):

Закон не предусматривает компенсации за неиспользованное право получения бесплатной медицинской помощи.
Для застрахованных граждан не предусматривает, а сотрудникам ТФОМС быват премии за экономию средств перепадают.

Гость|12.03.2018 17:15|

Глупости не говорите, если ни черта не понимаете в этой кухне!!!

Гость|12.03.2018 18:00|

Глупости не говорите, если ни черта не понимаете в этой кухне!!!

Ну хорошо, что ты в этом коридоре усё понял...

Гость|12.03.2018 19:50|

С удивлением обнаружил,зайля в Госуслугах в свой личный кабинет,в личной мёд.карте,что мне в декабре была оказана мед.помощь от 3 пензенских врачей!

Хотя все это время был, да и сейчас, в Москве и в Пензу не выезжал!

На всякий случай сделал скрин- шот,чтобы не обвинили в клевете!

Это как?

Гость|12.03.2018 20:08|

Вам без разницы,а кого то три раза по вашему полюсу бесплатно подлечили)может и семью гастеров,которые вам ремонт делали)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 