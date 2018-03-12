12.03.2018 | 16:16

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования обратился к пензенцам с предупреждением о новой разновидности интернет-мошенничества, связанной с полисами ОМС.

Злоумышленники предлагают пользователям проверить полис, чтобы выяснить, какая выплата им якобы положена за неиспользованные медицинские услуги, и впоследствии получить «компенсацию». Они дают ссылку на сайт, где просят внести в форму персональные данные.

«После этого выводится сумма, иногда превышающая 400 тысяч рублей. Для оплаты, а также для последующего зачисления средств пользователю предлагается указать номер карты. После этого мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее денежные средства», - сообщили в пресс-службе ТФОМС Пензенской области.

Закон не предусматривает компенсации за неиспользованное право получения бесплатной медицинской помощи.