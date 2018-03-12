12.03.2018 | 16:56

Госжилстройтехинспекция Пензенской области обязала управляющие организации вернуть жителям региона более 1,2 млн рублей.

Предписания о перерасчете платы за электроэнергию при содержании общего имущества были выданы после проверки по обращениям граждан.

Как оказалось, компании по обслуживанию жилого фонда «Жилье-12», «Жилье-19», «Жилье-23», «Жилье-11», «Жилье-24», «Жилье-26», «Жилье-15», а также ООО «Железнодорожная», ООО «Обслуживание жилого фонда», ОАО «Северный», УК «Первомайская» и УК «Западная» с января по май 2017 года при начислении платы за электроэнергию, потребленную при СОИ, использовали норматив, а не фактические показания коллективных (общедомовых) приборов учета.

«В настоящее время произведен перерасчет платы жителям 78 многоквартирных домов, он отражен в платежных документах за январь 2018 года. Величина возвращенных жителям денежных средств составила 1 273 218 рублей», - сообщили в пресс-службе областного правительства.