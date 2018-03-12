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Общество | На дорогах Пензы в 2018 году прибавится 900 новых знаков

12.03.2018|15:29
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В 2018 году в Пензе появятся шесть новых светофоров. Два из них будут установлены на Кирова, один на перекрестке с улицей Карла Маркса. Он считается аварийно опасным, и по нему было предписание Госавтоинспекции.

Еще один непростой участок дороги расположен чуть выше, у памятника Первопоселенцу. Это так называемая транзитная точка: здесь горожане совершают пересадки с одного транспорта на другой и при этом часто пересекают проезжую часть. Место привлекает и туристов, которым виден Оборонный вал и есть возможность любоваться Пензой со смотровой площадки.

Но светофор светофору рознь: одни нужны, чтобы регулировать потоки машин, другие - для безопасности пешеходов. К примеру, на улице Кирова на переходе, возможно, актуален был бы регулировщик с кнопкой вызова для пешеходов, но такие в Пензе почему-то не ставят.

«Относительно таких светофоров есть другая проблема, потому что пешеходы ходят по одному, по двое - и может оказаться так, что машины будут просто стоять в нагруженные часы. Ночью светофоры переходят в ждущий режим. Когда нет пешеходов, транспорт двигается свободно», - отметил заместитель директора Департамента ЖКХ города Пензы Валерий Яцко.

Получается, что на довольно коротком участке дороги на Кирова, от пересечения с Кураева до перекрестка с Лермонтова, будет четыре светофора. Автомобилисты переживают, что движение здесь встанет вовсе. В начале года о необходимости разумного подхода к решению дорожных проблем говорил и губернатор области Иван Белозерцев.

«Когда есть возможность отказаться от светофора, потому что он там не нужен, а его туда загоняют, в результате образуются пробки. Нет анализа - нет результата», - обращал внимание глава региона.

«Мы представляем, что светофоры там будут слишком часто. Когда мы их установим, у нас будет разрабатываться их урегулирование в «зеленую волну», чтобы не происходило больших задержек транспорта», - добавил Валерий Яцко.

На Захарова светофор появился в прошлом году. Хотели как лучше, но в часы пик стали образовываться заторы. Режим меняли несколько раз, и вот уже неопределенное время он в мигающем желтом состоянии. А ведь устройство стоило немалых денег.

В 2018-м почти 49 миллионов бюджетных рублей планируют потратить на новые светофоры, восстановление уже существующих, а также на дорожные знаки: их число увеличится на 900.

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Гость|12.03.2018 20:56|

Журналисты объясните ему, что можно добавить режим зелёного света для пешеходов по кнопке, но не ранее 4 минут.

Гость|12.03.2018 21:08|

Мало. светофор на каждый перекрёсток, знак на каждый столб, забор вдоль всех дорог. Продаю знаки, светофоры , столбы с установкой дорого

Гость|12.03.2018 21:14|

Гость писал(a):

Продаю знаки, светофоры , столбы с установкой дорого
Поздно, этот бизнес уже "подмят" и под него уже и вышибаются деньги!

Гость|12.03.2018 21:17|

Право пешеходов! Не все тебе сквозной автобан. Жоповозок скоро как пешеходов будет..

Имя: Гость
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