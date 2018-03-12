12.03.2018 | 15:29

В 2018 году в Пензе появятся шесть новых светофоров. Два из них будут установлены на Кирова, один на перекрестке с улицей Карла Маркса. Он считается аварийно опасным, и по нему было предписание Госавтоинспекции.

Еще один непростой участок дороги расположен чуть выше, у памятника Первопоселенцу. Это так называемая транзитная точка: здесь горожане совершают пересадки с одного транспорта на другой и при этом часто пересекают проезжую часть. Место привлекает и туристов, которым виден Оборонный вал и есть возможность любоваться Пензой со смотровой площадки.

Но светофор светофору рознь: одни нужны, чтобы регулировать потоки машин, другие - для безопасности пешеходов. К примеру, на улице Кирова на переходе, возможно, актуален был бы регулировщик с кнопкой вызова для пешеходов, но такие в Пензе почему-то не ставят.

«Относительно таких светофоров есть другая проблема, потому что пешеходы ходят по одному, по двое - и может оказаться так, что машины будут просто стоять в нагруженные часы. Ночью светофоры переходят в ждущий режим. Когда нет пешеходов, транспорт двигается свободно», - отметил заместитель директора Департамента ЖКХ города Пензы Валерий Яцко.

Получается, что на довольно коротком участке дороги на Кирова, от пересечения с Кураева до перекрестка с Лермонтова, будет четыре светофора. Автомобилисты переживают, что движение здесь встанет вовсе. В начале года о необходимости разумного подхода к решению дорожных проблем говорил и губернатор области Иван Белозерцев.

«Когда есть возможность отказаться от светофора, потому что он там не нужен, а его туда загоняют, в результате образуются пробки. Нет анализа - нет результата», - обращал внимание глава региона.

«Мы представляем, что светофоры там будут слишком часто. Когда мы их установим, у нас будет разрабатываться их урегулирование в «зеленую волну», чтобы не происходило больших задержек транспорта», - добавил Валерий Яцко.

На Захарова светофор появился в прошлом году. Хотели как лучше, но в часы пик стали образовываться заторы. Режим меняли несколько раз, и вот уже неопределенное время он в мигающем желтом состоянии. А ведь устройство стоило немалых денег.

В 2018-м почти 49 миллионов бюджетных рублей планируют потратить на новые светофоры, восстановление уже существующих, а также на дорожные знаки: их число увеличится на 900.