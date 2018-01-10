10.01.2018 | 16:11

Семьи, имеющие пять и более детей и стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, в течение 2018-2019 годов получат возможность переселиться в более комфортные квартиры и дома. Об этом сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

На сегодняшний день в регионе 72 ячейки общества нуждаются в такой помощи. Каждой их них положено 500 000 рублей.

«Данной мерой социальной поддержки за 7 лет воспользовались 227 семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей. В этих семьях улучшили жилищные условия 1 225 детей», - информировала главный специалист отдела жилищных программ министерства труда, соцзащиты и демографии области Людмила Макарова.

В 2012 и 2017 годах затраты на эту статью расходов в бюджете области вырастали в два раза.

«В 2017 году меру социальной поддержки получили 53 многодетных семьи. Из бюджета на эти цели было направленно 26 миллионов рублей», - добавила Людмила Макарова.

Программа подразумевает, что 500 000 рублей можно потратить на приобретение жилья, строительство дома или расширение уже имеющейся площади за счет реконструкции.