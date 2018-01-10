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Общество | В Пензенской области заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 42,3%

10.01.2018|15:57
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В течение 52-й недели 2017 и 1-й недели 2018 года (с 25 декабря по 7 января) показатели заболеваемости РВИ в Пензенской области составили 179,2-185,5 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 42,3%. Треть заболевших – дети до 14 лет.

В Пензе показатели равны 246,3-300,2 на 100 тысяч населения. Эта цифра также ниже эпидпорога – на 22,2%.

«Грипп не регистрировался», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Гость|10.01.2018 16:26|

Вранье, просто никто в больнице не обращался. Почти все знакомые и родные переболели на праздниках.

Гость|10.01.2018 16:30|

Согласен. У меня так же все переболели, просто к врачам не обращались. И они этим хвалятся?

Гость|10.01.2018 16:37|

КОМУ НЕ НУЖЕН БОЛЬНИЧНЫЙ СТАРАЮТСЯ НЕ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧАМ. ЛЕЧИТЬСЯ ДАРОМ - ДАРОМ ЛЕЧИТЬСЯ.

Гость|10.01.2018 17:04|

Врут. Я вот болею, лечусь сама.

Гость|10.01.2018 17:15|

После праздника «Обнимайтесь на здоровье» 21 января показатели заболеваемости РВИ повысятся, ждите.

Гость|10.01.2018 18:35|

Да толку ходить к бестолковым педиатрам, сидеть в замикробленном коридоре и получить шаблонное лечение, которое и так известно. Анализы сдавать на вирус/не вирус все равно не предлагают, даже детям. Сразу антибиотик.

Не в обиду толковым-их единицы. Многие лечатся сами или идут в платные. А статистику походу собирают только с гос.учреждений. Вот так у нас все радужно оказывается))

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