10.01.2018 | 15:57

В течение 52-й недели 2017 и 1-й недели 2018 года (с 25 декабря по 7 января) показатели заболеваемости РВИ в Пензенской области составили 179,2-185,5 на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 42,3%. Треть заболевших – дети до 14 лет.

В Пензе показатели равны 246,3-300,2 на 100 тысяч населения. Эта цифра также ниже эпидпорога – на 22,2%.

«Грипп не регистрировался», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.