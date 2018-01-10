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Общество | В Пензенской области субсидии аграриям выдавали с нарушениями

10.01.2018|15:03
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Прокуратура Пензенской области обнаружила, что региональным министерством сельского хозяйства допускаются нарушения порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Так, ведомство выделяло бюджетные средства даже при наличии противоречивых сведений о получателях, не запрашивая необходимую информацию в рамках межведомственного взаимодействия. Не в полной мере обеспечивалась аудио- и видеозапись проведения конкурсного отбора бизнес-проектов.

Кроме того, министерство ненадлежащим образом контролировало, соблюдают ли получатели субсидий условия их предоставления. В 2016 году контрольными мероприятиями было охвачено менее 4% от выделенных средств господдержки.

«По выявленным нарушениям министру сельского хозяйства региона внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений; ведущий специалист-эксперт управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|10.01.2018 15:35|

Жаль. И здесь как везде.

Гость|10.01.2018 15:42|

Ничего там не найдёте,все в норме-создавали и выдавали гранты под семейные фермы 70процентов на бумаги по факту их по разным причинам уже больше половины нет-приезжайте посмотрите в Наровчат.И денег тоже нет.

Гость|10.01.2018 15:47|

До сельского хозяйства нет никому дела. Деньги тратятся совсем не по делу. Кукурузу, подсолнечник не убирали совсем... Это как такое возможно? Раньше сажали за такое, в наше время-это норма.

Отчиталась за гранты на бумаге, все все знают,всех все устраивает. Никаких проверок. Лучше бедным крестьянам деньги отдали, они бы по назначению их потратили. Ведь их то обязательно проверили бы

Гость|10.01.2018 16:00|

penzainform.ru писал(a):

. В 2016 году контрольными мероприятиями было охвачено менее 4% от выделенных средств господдержки.
Это те кто не при делах.

96% субсидий и грантов с откатами)

Гость|10.01.2018 16:01|

Не ну а вы как хотите?

Гость|10.01.2018 16:10|

Бурлаков жук ещё тот и с увеличение производства сыра на 200-300%

Ждём прихода Грудинина, он с нашей прокуратурой эту шарашку разгонит!

Гость|10.01.2018 16:13|

И проверки есть по грантам, и грантовики все работают, вы попробуйте взять и поработать и посмотрите как на самом деле, деньги государственные, и спрос в три шкуры сдерут, за каждую копейку отчитаешься.

Гость|10.01.2018 16:19|

Гость писал(a):

Гость|10.01.2018 16:13|

И проверки есть по грантам, и грантовики все работают, вы попробуйте взять и поработать и посмотрите как на самом деле, деньги государственные, и спрос в три шкуры сдерут, за каждую копейку отчитаешься.

Вешай эту лапшу прокурорским.

Гость|10.01.2018 16:30|

это море капля аграрии не имея земли в собственности получали субсидии, фермеры тоже базы нет а на коров оформляли а потом делили

Гость|10.01.2018 16:47|

почти все гранты выдают только с откатом,по честному получают единицы.А то что пишут,на разведение каких то пород скота ,то это все сказки.

Гость|10.01.2018 17:19|

Как 58,8 выдавала служба занятости раньше? Вот где копать надо было, почему дочь отцу в шемушейку деньги довала?

Гость|10.01.2018 17:39|

Гость писал(a):

Ждём прихода Грудинина, он с нашей прокуратурой эту шарашку разгонит!
Прокомментировал приспособленец...

Гость|10.01.2018 18:24|

Вот где раздолье корупционерам,воруй,не хочу.

Гость|10.01.2018 18:33|

ДА ВЫ ЧТО???И РЕАЛЬНО КОГО ТО НАКАЖУТ???ХА-ХА-ХА

Гость|10.01.2018 19:20|

пенза один из самых коррупционных городов.все законы против простых людей.как жаль.что мы живем в таком дерме.и бежать-то некуда.на каждом мероприятии в окружении губернатора кто?...этим все сказано. даже мне необразованному все ясно.и все так рвутся к власти.тошно

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Имя: Гость
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