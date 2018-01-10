10.01.2018 | 15:03

Прокуратура Пензенской области обнаружила, что региональным министерством сельского хозяйства допускаются нарушения порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Так, ведомство выделяло бюджетные средства даже при наличии противоречивых сведений о получателях, не запрашивая необходимую информацию в рамках межведомственного взаимодействия. Не в полной мере обеспечивалась аудио- и видеозапись проведения конкурсного отбора бизнес-проектов.

Кроме того, министерство ненадлежащим образом контролировало, соблюдают ли получатели субсидий условия их предоставления. В 2016 году контрольными мероприятиями было охвачено менее 4% от выделенных средств господдержки.

«По выявленным нарушениям министру сельского хозяйства региона внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений; ведущий специалист-эксперт управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.