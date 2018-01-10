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Общество | В Пензенской области начинается марафон студенческих отрядов

10.01.2018|13:36
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В четверг, 11 января, в области начнется XII зимний социальный марафон студенческих отрядов «Дорогою добра». В торжественной линейке на площади перед Домом молодежи в Пензе будет участвовать 150 активистов.

Мероприятие организовано в рамках Всероссийской акции «Снежный десант» и посвящено Году добровольца. Кроме того, в 2018-м современным студенческим отрядам области исполняется 15 лет.

«В социальном марафоне примут участие 10 студенческих отрядов – более 250 человек. Студенты посетят 50 населенных пунктов Башмаковского, Земетчинского, Иссинского, Лопатинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского и Сосновоборского районов Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Активисты организуют концерты и товарищеские спортивные матчи, проведут социально-педагогическую работу в сельских школах и помогут ветеранам и пожилым людям.

Также студенты посетят культурные объекты и достопримечательности, познакомятся с историей и традициями различных населенных пунктов.

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Гость|10.01.2018 13:56|

Не нужно ехать в Шемышейский район. Там много пьют и всех режут по пьяни.

Гость|10.01.2018 14:03|

Опять пить...

Гость|10.01.2018 14:14|

Снова

Имя: Гость
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