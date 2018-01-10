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Общество | В Пензе онкодиспансер и больница № 5 получат более 11 миллионов рублей

10.01.2018|14:23
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Пензенский областной онкологический диспансер и клиническая больница № 5 получат 11 773 700 рублей на ремонт из резервного фонда Президента России.

В онкодиспансере на базе гематологического отделения появится специальный асептический блок, благодаря которому врачи смогут проводить аутологичную трансплантацию костного мозга больным с гемобластозами. Несколько асептических палат с ламинарным потоком стерильного воздуха будут изолированы от других отделений учреждения.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, на создание блока планируют потратить 6 209 000 рублей.

В корпусе больницы № 5 на улице Гагарина работы осуществлялись несколько лет назад, но они охватили только половину всей площади здания. Теперь капитальный ремонт за 5 564 700 рублей проведут в оставшихся помещениях, чтобы все соответствовало санитарным нормам и правилам.

30 ноября 2017 года стало известно, что из резервного фонда Президента России выделено 6 586 000 рублей на ремонт приемного отделения больницы № 4. Работы должны завершиться к 1 марта 2018-го.

Источник — Фото пенза.рф
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Гость|10.01.2018 14:56|

Дай бог , чтобы вся сумма пошла по назначению, а не в карманы

Гость|10.01.2018 16:05|

СДЕЛАЙТЕ УСЛУГИ МОРГА БЕСПЛАТНЫМИ.ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС РОССИИ.

Гость|10.01.2018 16:07|

Гость писал(a):

СДЕЛАЙТЕ УСЛУГИ МОРГА БЕСПЛАТНЫМИ.ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС РОССИИ.
Вот крематорий построят тогда сжигать всех бесплатно будут

Гость|10.01.2018 16:17|

Гость писал(a):

Вот крематорий построят тогда сжигать всех бесплатно будут

Нет, любой каприз только за ваши деньги. Кремик будет частный. Наверное и кладбище при нем тоже.

Гость|10.01.2018 16:47|

Кремация в Н-Новгороде стоит 10тыс 300 руб.Кремация-это похоронный бизнес.А ВОТ МОРГИ ОТНОСЯТСЯ К МЕДИЦИНЕ И ПОЭТОМУ ГУБЕРНАТОР МОЖЕТ СДЕЛАТЬ УСЛУГИ МОРГА БЕСПЛАТНЫМИ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС РОССИИ.

Гость|10.01.2018 17:43|

Гость писал(a):

ГУБЕРНАТОР МОЖЕТ СДЕЛАТЬ УСЛУГИ МОРГА БЕСПЛАТНЫМИ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС РОССИИ
Только по предъявлению полиса из первых рук!

Гость|10.01.2018 17:48|

Гость писал(a):

Только по предъявлению полиса из первых рук!
Можно розовый но сойдет и зеленый на крайняк деревянный

Имя: Гость
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