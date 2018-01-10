10.01.2018 | 14:23

Пензенский областной онкологический диспансер и клиническая больница № 5 получат 11 773 700 рублей на ремонт из резервного фонда Президента России.

В онкодиспансере на базе гематологического отделения появится специальный асептический блок, благодаря которому врачи смогут проводить аутологичную трансплантацию костного мозга больным с гемобластозами. Несколько асептических палат с ламинарным потоком стерильного воздуха будут изолированы от других отделений учреждения.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, на создание блока планируют потратить 6 209 000 рублей.

В корпусе больницы № 5 на улице Гагарина работы осуществлялись несколько лет назад, но они охватили только половину всей площади здания. Теперь капитальный ремонт за 5 564 700 рублей проведут в оставшихся помещениях, чтобы все соответствовало санитарным нормам и правилам.

30 ноября 2017 года стало известно, что из резервного фонда Президента России выделено 6 586 000 рублей на ремонт приемного отделения больницы № 4. Работы должны завершиться к 1 марта 2018-го.