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Общество | В Мокшанском районе незаконно добывали песок и камень

10.01.2018|16:36
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С 3 по 6 января специалисты областного минлесхоза обнаружили три участка самовольной добычи полезных ископаемых в Мокшанском районе.

Один из них находится в северо-восточной части села Знаменского. Ранее там был карьер, в котором добывали песок.

Два других участка расположены недалеко от села Панкратовка: на одном из них нашли обнажения песка, на другом – камня.

«На территориях вышеуказанных участков имелись свежие следы работы большегрузной техники, которые в свою очередь свидетельствуют об осуществлении незаконной деятельности незадолго до их обнаружения», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Информацию об этом направят главе администрации Мокшанского района.

Источник — Фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|10.01.2018 17:18|

Вы хотите сказать, что это чистая случайность, что во время проверки не застали ни техники, ни людей занимающихся незаконной деятельностью? И глава района, конечно же не в курсе здесь происходящего? Спрашивается в задачнике: а зачем тогда там нужен такой глава района, даже если он действительно был не в курсе?

Гость|10.01.2018 18:22|

Газпром национальное достояние я думал песок можно

Гость|10.01.2018 18:24|

penzainform.ru писал(a):

«На территориях вышеуказанных участков имелись свежие следы работы большегрузной техники, которые в свою очередь свидетельствуют об осуществлении незаконной деятельности незадолго до их обнаружения»,
Это проверяли там не законно,а для гайстеров под прикрытием власти всё законно.Покопали,забрали сколько нужно в данном месте,переехали.

Гость|10.01.2018 18:25|

Гость писал(a):

Газпром национальное достояние я думал песок можно
песок можно и нужно. Это народное достояние. Люди, берите сколько хотите, пока его ротенберги к своим рукам не прибрали

Имя: Гость
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