10.01.2018 | 16:36

С 3 по 6 января специалисты областного минлесхоза обнаружили три участка самовольной добычи полезных ископаемых в Мокшанском районе.

Один из них находится в северо-восточной части села Знаменского. Ранее там был карьер, в котором добывали песок.

Два других участка расположены недалеко от села Панкратовка: на одном из них нашли обнажения песка, на другом – камня.

«На территориях вышеуказанных участков имелись свежие следы работы большегрузной техники, которые в свою очередь свидетельствуют об осуществлении незаконной деятельности незадолго до их обнаружения», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Информацию об этом направят главе администрации Мокшанского района.