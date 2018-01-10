С 3 по 6 января специалисты областного минлесхоза обнаружили три участка самовольной добычи полезных ископаемых в Мокшанском районе.
Один из них находится в северо-восточной части села Знаменского. Ранее там был карьер, в котором добывали песок.
Два других участка расположены недалеко от села Панкратовка: на одном из них нашли обнажения песка, на другом – камня.
«На территориях вышеуказанных участков имелись свежие следы работы большегрузной техники, которые в свою очередь свидетельствуют об осуществлении незаконной деятельности незадолго до их обнаружения», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Информацию об этом направят главе администрации Мокшанского района.
Вы хотите сказать, что это чистая случайность, что во время проверки не застали ни техники, ни людей занимающихся незаконной деятельностью? И глава района, конечно же не в курсе здесь происходящего? Спрашивается в задачнике: а зачем тогда там нужен такой глава района, даже если он действительно был не в курсе?