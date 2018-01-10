10.01.2018 | 15:38

Город Спутник уже давно стал центром притяжения профессиональных спортсменов и просто любителей здорового образа жизни. Новогодние праздники не были исключением.

В Спутнике организовали рыболовный турнир, футбольные и хоккейные матчи. А в завершение каникул для школьников устроили еще один, рождественский хоккейный турнир. В нем приняли участие семь команд.

«Тут лучше играть, чем в любой школе. Здесь всегда хороший каток, есть где переобуться», - подчеркнул школьник Артем Гладилин.

На набережной Спутника залили три катка: два для массового катания, один для хоккеистов. Главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова отметила, что это очень удобно, так как позволит избежать травм.

Борьба за победу была нешуточной, команды играли в полную силу, изучали слабые места противника, меняли тактику. В результате лучшей оказалась сборная школы № 32.

«Желаю, чтобы все дети занимались спортом, приезжали в Спутник зимой на каток и горку, а летом на пляж», - заключил школьник Ярослав Скороделов.