Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 янв 2018|20:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  67.88  |  $  56.87
 

Общество | В Городе Спутнике состоялся рождественский хоккейный турнир

10.01.2018|15:38
Печать

Город Спутник уже давно стал центром притяжения профессиональных спортсменов и просто любителей здорового образа жизни. Новогодние праздники не были исключением.

В Спутнике организовали рыболовный турнир, футбольные и хоккейные матчи. А в завершение каникул для школьников устроили еще один, рождественский хоккейный турнир. В нем приняли участие семь команд.

«Тут лучше играть, чем в любой школе. Здесь всегда хороший каток, есть где переобуться», - подчеркнул школьник Артем Гладилин.

На набережной Спутника залили три катка: два для массового катания, один для хоккеистов. Главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова отметила, что это очень удобно, так как позволит избежать травм.

Борьба за победу была нешуточной, команды играли в полную силу, изучали слабые места противника, меняли тактику. В результате лучшей оказалась сборная школы № 32.

«Желаю, чтобы все дети занимались спортом, приезжали в Спутник зимой на каток и горку, а летом на пляж», - заключил школьник Ярослав Скороделов.

0
0
0
0

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!