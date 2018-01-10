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Общество | Сотрудников пензенской колонии № 1 поблагодарили за отзывчивость

10.01.2018|12:04
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На имя руководства УФСИН России по Пензенской области пришло благодарственное письмо от инициативной группы родителей осужденных, отбывающих наказание в ИК-1. Они отметили трудолюбие, внимание и отзывчивость сотрудников колонии, которые несут службу на посту приема посылок и передач.

«Если надо, они помогут положить весь взвешенный товар в мешок, не считая это за труд, чтобы не создавать большие очереди. Когда бы мы ни пришли, они всегда в работе: то свидания короткие, то длительные, то передачки, то родительские дни. В общем, трудятся как пчелки. График напряженный, и это требует большого внимания.

Они хорошо понимают нас, поэтому относятся с сочувствием. Да, они строгие, но справедливые, потому что соблюдают закон и порядок», - написали родственники осужденных.

В заключение они пожелали сотрудникам колонии крепкого здоровья, бодрости и материального достатка, а также высказали пожелание, чтобы тех как-то поощрили за нелегкий труд, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

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Гость|10.01.2018 12:18|

Все в трудах и заботах.(яко пчёлки)

Гость|10.01.2018 12:23|

penzainform.ru писал(a):

Они хорошо понимают нас, поэтому относятся с сочувствием. Да, они строгие, но справедливые, потому что соблюдают закон и порядок», - написали родственники осужденных.
Отличная идея!

По УДО хочешь откинуться - пусть родня пишет благодарственные письма!

Гость|10.01.2018 12:34|

А если что не так,эти же родители около забора устроят бучу. Информвойну и прочие "ништяки".

Гость|10.01.2018 12:46|

penzainform.ru писал(a):

от инициативной группы родителей осужденных, отбывающих наказание в ИК-1. Они отметили трудолюбие, внимание и отзывчивость
Сколько лицемерия и разгорячённых эмоций...

Гость|10.01.2018 12:47|

Нарожали... братву России.

Гость|10.01.2018 12:58|

penzainform.ru писал(a):

На имя руководства УФСИН России по Пензенской области пришло благодарственное письмо
... ну вы типа, типа, опа...

Гость|10.01.2018 13:17|

Гость писал(a):

Гость|10.01.2018 12:46|

penzainform.ru писал(a):

от инициативной группы родителей осужденных, отбывающих наказание в ИК-1. Они отметили трудолюбие, внимание и отзывчивость

Сколько лицемерия и разгорячённых эмоций...

В нашем "шапито" везде так. Буратинов нету... Одни Пьеро... и пр. персонажи. Какое небо голубое... ))))))))))

Гость|10.01.2018 13:29|

Привет крутым бурятским пацанам. Когда домой свалите?

Гость|10.01.2018 16:49|

Гость писал(a):

Все в трудах и заботах.(яко пчёлки)
Эти пчёлки больно жалят.

Гость|10.01.2018 17:49|

Гость писал(a):

Все в трудах и заботах.(яко пчёлки)

Эти пчёлки больно жалят.

Тебя регулярно прижаливают?

Имя: Гость
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