10.01.2018 | 12:04

На имя руководства УФСИН России по Пензенской области пришло благодарственное письмо от инициативной группы родителей осужденных, отбывающих наказание в ИК-1. Они отметили трудолюбие, внимание и отзывчивость сотрудников колонии, которые несут службу на посту приема посылок и передач.

«Если надо, они помогут положить весь взвешенный товар в мешок, не считая это за труд, чтобы не создавать большие очереди. Когда бы мы ни пришли, они всегда в работе: то свидания короткие, то длительные, то передачки, то родительские дни. В общем, трудятся как пчелки. График напряженный, и это требует большого внимания.

Они хорошо понимают нас, поэтому относятся с сочувствием. Да, они строгие, но справедливые, потому что соблюдают закон и порядок», - написали родственники осужденных.

В заключение они пожелали сотрудникам колонии крепкого здоровья, бодрости и материального достатка, а также высказали пожелание, чтобы тех как-то поощрили за нелегкий труд, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.