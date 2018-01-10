10.01.2018 | 12:35

Известный пензенский поэт и бард Борис Шигин возмутился отсутствием павильона на улице Лермонтова, на остановке, именуемой среди горожан «На Красной». Об этом он написал в личном микробоге в среду, 10 января.

По его словам, эта остановка известна каждому, кто едет на Западную Поляну. «Там выходят студенты университета, медучилища, школы № 1, люди делают пересадку...» - пояснил Борис Шигин.

Поэт считает, что остановка востребована сотнями людей, тем не менее оборудованного павильона там никогда не было и нет до сих пор.

«Почему люди стоят там под открытым солнцем, дождем и снегом круглый год?» - поинтересовался Борис Шигин, адресовав свой вопрос городским властям.

Один из пользователей в комментариях под записью заявил, что в этом месте нужно не только павильон установить, но и сделать заездной карман, так как высаживающий пассажиров общественный транспорт занимает всю полосу и остальным участникам дорожного движения проехать негде.