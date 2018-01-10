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Общество | Пензенцы возмущены отсутствием павильона на остановке «На Красной»

10.01.2018|12:35
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Известный пензенский поэт и бард Борис Шигин возмутился отсутствием павильона на улице Лермонтова, на остановке, именуемой среди горожан «На Красной». Об этом он написал в личном микробоге в среду, 10 января.

По его словам, эта остановка известна каждому, кто едет на Западную Поляну. «Там выходят студенты университета, медучилища, школы № 1, люди делают пересадку...» - пояснил Борис Шигин.

Поэт считает, что остановка востребована сотнями людей, тем не менее оборудованного павильона там никогда не было и нет до сих пор.

«Почему люди стоят там под открытым солнцем, дождем и снегом круглый год?» - поинтересовался Борис Шигин, адресовав свой вопрос городским властям.

Один из пользователей в комментариях под записью заявил, что в этом месте нужно не только павильон установить, но и сделать заездной карман, так как высаживающий пассажиров общественный транспорт занимает всю полосу и остальным участникам дорожного движения проехать негде.

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Гость|10.01.2018 12:53|

И я возмущён отсуствием... ВЕРЫ, МИЛОСЕРДИЯ, СМИРЕНИЯ и ПРАВОСЛАВНОЙ ЛЮБВИ в наше безумное время. Мы все до гробовой доски возмущаемся и возмущаемся, за исключением тех кто нашёл Бога...

"Если у вас нет Христа-у вас ничего нет", сказал один великий Святой.

Гость|10.01.2018 14:03|

там нет никакой остановки вообще то! только для бардов, только вышедщих из леса

Гость|10.01.2018 14:17|

Видать Шигин из запоя всё таки вышел... голосок дерзкий прорезался.

Гость|10.01.2018 14:29|

КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ БОГОМ И ОСТАНОВКОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА??? ПЕРЕЧИТАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ И НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.

Гость|10.01.2018 14:32|

А в обсуждениях пошло разжигание межнациональной розни по религиозному признаку.

Гость|10.01.2018 14:32|

Гость писал(a):

И НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
И НЕ ПОЙМЁШЬ, ИДИ ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА ЧИТАЙ И ПОНИМАЙ.

Гость|10.01.2018 17:46|

Давно пора там сделать нормальную остановку. А то заставят всё автомобилями, а люди бегаю между ними в догонку автобусам.

Гость|10.01.2018 19:13|

Гость писал(a):

там нет никакой остановки вообще то! только для бардов, только вышедщих из леса
А ты, похоже, вообще из леса не выходишь, если не видишь там ничего.

Гость|10.01.2018 19:31|

властям давно наплевать на нас простых грешных .которые ездят на автобусах и на остановках покупают перекус .воду шоколад.им ведь супермаркеты дань отдают и шофер привозит воду кувака или исток с завода . а нам можно в непогоду и под игрушечной остановкой без крыши померзнуть

Имя: Гость
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