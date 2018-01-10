10.01.2018 | 17:35

Зима все-таки вступает в свои права, правда, не балует пензенцев снегом. По словам синоптиков, скандинавский антициклон принесет в область сухой воздух. Без осадков и сугробов холод будет еще ощутимее.

«С 13-го числа, начиная со Старого Нового года, у нас начнется понижение температуры, то есть среднесуточная температура окажется ниже нормы на 2,5 градуса. Холоднее будет на востоке – в северо-восточных и восточных районах. Температура в ночные часы будет понижаться от -10 до -15 градусов, местами даже до -20 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше -15...-9 градусов», - рассказала начальник отдела обслуживания народного хозяйства Пензенского гидрометеоцентра Светлана Иванкова.

А у медицинского персонала отделения термических поражений городской больницы № 4 работы хватает во все времена года и в любую погоду. Зимой две трети пациентов поступают с обморожениями. Бывает, что люди обращаются за помощью к врачам слишком поздно.

«Приходят уже через две недели после получения отморожения. Спрашиваешь: «А что же ты не обращался?» Говорят: думали, что пройдет, но пальчики стали темнеть. В итоге приходится ампутировать», - отметил заведующий ожоговым отделением городской больницы № 4 Вячеслав Евсеев.

Роман готовится к операции, он лишится пальцев. Мужчина – дальнобойщик, в Ульяновской области у него сломалась машина, температура на улице была -4...-3 градуса. Пока чинил транспорт, застудил ноги.

«На следующий день в ночь начали гудеть, потом опухли. Обратился в больницу. Пока туда-сюда, на второй день они стали черными», - поделился пациент.

А ведь обморожение можно получить и при плюсовой температуре.

«Если, допустим, влажные ноги или обувь мокрая и на улице сильный ветер, или человек длительное время находится в тесной мокрой обуви», - подчеркнул доктор.

Тем, кто в Крещенскую ночь собирается погружаться в прорубь, врачи советуют брать с собой запасную теплую сухую одежду.

«Люди часто делают ошибку, пытаясь согреться с помощью спиртного. Это абсолютно недопустимо! Спиртное улучшает общий кровоток, и человек начинает еще активнее терять тепло», - отметил хирург поликлиники Николай Милютин.

По данным синоптиков, есть вероятность, что и в крещенскую ночь морозная погода сохранится.