Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 янв 2018|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  67.88  |  $  56.87
 

Общество | Пензенскую область ожидают крещенские морозы

10.01.2018|17:35
Печать

Зима все-таки вступает в свои права, правда, не балует пензенцев снегом. По словам синоптиков, скандинавский антициклон принесет в область сухой воздух. Без осадков и сугробов холод будет еще ощутимее.

«С 13-го числа, начиная со Старого Нового года, у нас начнется понижение температуры, то есть среднесуточная температура окажется ниже нормы на 2,5 градуса. Холоднее будет на востоке – в северо-восточных и восточных районах. Температура в ночные часы будет понижаться от -10 до -15 градусов, местами даже до -20 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше -15...-9 градусов», - рассказала начальник отдела обслуживания народного хозяйства Пензенского гидрометеоцентра Светлана Иванкова.

А у медицинского персонала отделения термических поражений городской больницы № 4 работы хватает во все времена года и в любую погоду. Зимой две трети пациентов поступают с обморожениями. Бывает, что люди обращаются за помощью к врачам слишком поздно.

«Приходят уже через две недели после получения отморожения. Спрашиваешь: «А что же ты не обращался?» Говорят: думали, что пройдет, но пальчики стали темнеть. В итоге приходится ампутировать», - отметил заведующий ожоговым отделением городской больницы № 4 Вячеслав Евсеев.

Роман готовится к операции, он лишится пальцев. Мужчина – дальнобойщик, в Ульяновской области у него сломалась машина, температура на улице была -4...-3 градуса. Пока чинил транспорт, застудил ноги.

«На следующий день в ночь начали гудеть, потом опухли. Обратился в больницу. Пока туда-сюда, на второй день они стали черными», - поделился пациент.

А ведь обморожение можно получить и при плюсовой температуре.

«Если, допустим, влажные ноги или обувь мокрая и на улице сильный ветер, или человек длительное время находится в тесной мокрой обуви», - подчеркнул доктор.

Тем, кто в Крещенскую ночь собирается погружаться в прорубь, врачи советуют брать с собой запасную теплую сухую одежду.

«Люди часто делают ошибку, пытаясь согреться с помощью спиртного. Это абсолютно недопустимо! Спиртное улучшает общий кровоток, и человек начинает еще активнее терять тепло», - отметил хирург поликлиники Николай Милютин.

По данным синоптиков, есть вероятность, что и в крещенскую ночь морозная погода сохранится.

0
0
0
0
Гость|10.01.2018 19:40|

НУ НАКОНЕЦ ТО!!! РАДОСТЬ ТАК РАДОСТЬ!!!

Гость|10.01.2018 19:44|

еще бы снегу...

Гость|10.01.2018 19:47|

По любому на кофейной гуще гадали . И потом -20 это не крещенские морозы , а рядовые зимние . Крещенские -28-30 .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!