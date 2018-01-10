С 9 января Пензенское отделение по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» начнет работу по новому адресу: ул. Дзержинского, 42.
Трехэтажное здание соответствует самым современным стандартам и отвечает всем необходимым санитарным и энергосберегающим требованиям. Консультации специалистов можно получить как на первом, так и на втором этаже, воспользовавшись терминалом электронной очереди.
«Современные технологии обслуживания, установленные в новых операционных залах, позволяют нам создать более комфортные условия для посетителей, повысить уровень и скорость обслуживания, сэкономив личное время абонентов», - рассказала начальник участка абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Светлана Важенкова.
В комфортных условиях посетители могут произвести оплату, решить вопросы с начислениями, оформить необходимые документы.
«Удобно, очень удобно. По чекам нет никакой очереди и ажиотажа», - отметила клиентка.
«Обслуживание хорошее, вежливое. Минут десять – и вопрос я решил», - подчеркнул посетитель.
При проведении реконструкции здания были учтены потребности маломобильных групп населения для организации их обслуживания в рамках программы «Доступная среда».