10.01.2018 | 17:55

С 9 января Пензенское отделение по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» начнет работу по новому адресу: ул. Дзержинского, 42.

Трехэтажное здание соответствует самым современным стандартам и отвечает всем необходимым санитарным и энергосберегающим требованиям. Консультации специалистов можно получить как на первом, так и на втором этаже, воспользовавшись терминалом электронной очереди.

«Современные технологии обслуживания, установленные в новых операционных залах, позволяют нам создать более комфортные условия для посетителей, повысить уровень и скорость обслуживания, сэкономив личное время абонентов», - рассказала начальник участка абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Светлана Важенкова.

В комфортных условиях посетители могут произвести оплату, решить вопросы с начислениями, оформить необходимые документы.

«Удобно, очень удобно. По чекам нет никакой очереди и ажиотажа», - отметила клиентка.

«Обслуживание хорошее, вежливое. Минут десять – и вопрос я решил», - подчеркнул посетитель.

При проведении реконструкции здания были учтены потребности маломобильных групп населения для организации их обслуживания в рамках программы «Доступная среда».