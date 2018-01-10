Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 янв 2018|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  67.88  |  $  56.87
 

Общество | На улице Терновского пропадают секции металлического ограждения

10.01.2018|16:54
Печать

Секции забора на улице Терновского в районе дома № 137 исчезают одна за другой. Этот участок оживленной дороги периодически становится местом ДТП, в которых страдает ограждение.

«Здесь прошло три аварии. Когда одна авария была, сбили первый пролет. Во второй аварии, которая была после Нового года, сбили столб. На нем висел какой-то знак, и этот столб упал прямо на тротуар. Хорошо, не было никого, а то бы убило», - рассказала местная жительница Лидия Алексеевна.

Тут проходят не только местные жители, но и приезжие из других районов Пензы.

«Здесь и дети ходят, и старушки в церковь идут. А теперь вот третья авария случилась – сняли еще два пролета», - продолжила женщина.

В итоге по недосмотру пешеходы нарушают правила дорожного движения, а автомобилисты вынуждены резко тормозить, что приводит к еще большей вероятности аварий.

«Идут старушки вечером, темно, ничего не видно. Они думают, что здесь пешеходный переход, и выходят на дорогу, а зебра-то дальше. Здесь обязательно нужен забор: уж если на него налетают, то на тротуар попасть – нет проблем», - аргументировала пензячка.

Активистка вспоминает сюжеты, которые она видела по телевизору, когда бригада устанавливала ограждения даже там, где и не требовалось. Например, перекрывала выходы с парковок. Женщина предложила взять оттуда лишние секции и установить их около дома № 137, если на новые заборы в бюджете нет денег.

0
0
0
0
Гость|10.01.2018 19:22|

Транспортный налог платим каждый год,цены на бензин растут каждый день,а секцию ограждения не на что заменить. Где деньги,Зин?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!