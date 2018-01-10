10.01.2018 | 16:54

Секции забора на улице Терновского в районе дома № 137 исчезают одна за другой. Этот участок оживленной дороги периодически становится местом ДТП, в которых страдает ограждение.

«Здесь прошло три аварии. Когда одна авария была, сбили первый пролет. Во второй аварии, которая была после Нового года, сбили столб. На нем висел какой-то знак, и этот столб упал прямо на тротуар. Хорошо, не было никого, а то бы убило», - рассказала местная жительница Лидия Алексеевна.

Тут проходят не только местные жители, но и приезжие из других районов Пензы.

«Здесь и дети ходят, и старушки в церковь идут. А теперь вот третья авария случилась – сняли еще два пролета», - продолжила женщина.

В итоге по недосмотру пешеходы нарушают правила дорожного движения, а автомобилисты вынуждены резко тормозить, что приводит к еще большей вероятности аварий.

«Идут старушки вечером, темно, ничего не видно. Они думают, что здесь пешеходный переход, и выходят на дорогу, а зебра-то дальше. Здесь обязательно нужен забор: уж если на него налетают, то на тротуар попасть – нет проблем», - аргументировала пензячка.

Активистка вспоминает сюжеты, которые она видела по телевизору, когда бригада устанавливала ограждения даже там, где и не требовалось. Например, перекрывала выходы с парковок. Женщина предложила взять оттуда лишние секции и установить их около дома № 137, если на новые заборы в бюджете нет денег.