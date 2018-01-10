10.01.2018 | 17:34

В четверг, 11 января, в Пензе будет введена временная схема организации дорожного движения в связи с похоронами экс-вице-губернатора области Вячеслава Сатина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13:00 до 14:30 ограничат движение транспорта по улице Чкалова от Калинина до Гоголя.

Также вводится временное ограничение на стоянку автомобилей на нескольких улицах города. С 8:00 до 14:30 нельзя будет припарковаться на нечетной стороне улицы Ленина от ИТР до Гагарина, на улице Ленина от дома № 12 до дома № 10, на четной и нечетной сторонах улицы Чкалова от Калинина до Гоголя.

Также с 8:00 до 15:30 будет ограничена стоянка на участке от центрального входа в здание МУП «Спецбюро» на Карпинского, 187, до ворот Ново-Западного кладбища (нечетная сторона).

С 7:00 до 18:00 будет запрещено оставлять автомобили на участке дороги от улицы Максима Горького до Пушкина (около администрации Пензы).