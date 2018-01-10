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Общество | 11 января в Пензе временно изменится схема организации дорожного движения

10.01.2018|17:34
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В четверг, 11 января, в Пензе будет введена временная схема организации дорожного движения в связи с похоронами экс-вице-губернатора области Вячеслава Сатина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13:00 до 14:30 ограничат движение транспорта по улице Чкалова от Калинина до Гоголя.

Также вводится временное ограничение на стоянку автомобилей на нескольких улицах города. С 8:00 до 14:30 нельзя будет припарковаться на нечетной стороне улицы Ленина от ИТР до Гагарина, на улице Ленина от дома № 12 до дома № 10, на четной и нечетной сторонах улицы Чкалова от Калинина до Гоголя.

Также с 8:00 до 15:30 будет ограничена стоянка на участке от центрального входа в здание МУП «Спецбюро» на Карпинского, 187, до ворот Ново-Западного кладбища (нечетная сторона).

С 7:00 до 18:00 будет запрещено оставлять автомобили на участке дороги от улицы Максима Горького до Пушкина (около администрации Пензы).

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Гость|10.01.2018 17:46|

penzainform.ru писал(a):

ограничат движение
penzainform.ru писал(a):
ограничение на стоянку
penzainform.ru писал(a):
ограничена стоянка
penzainform.ru писал(a):
запрещено оставлять
И тут привелегии. Тихо и скромно, как простого гражданина похоронить не получается. От Господа Бога тоже особенного отношения ждете? Места в раю почем?

Гость|10.01.2018 17:48|

Вот так всегда. Несите уж центром.

Гость|10.01.2018 17:48|

Т.с. похороны с размахом!

Гость|10.01.2018 17:51|

Под зад коленкой, зато похороны с размахом. Реабилитировались так сказать.

Гость|10.01.2018 17:52|

А не запомнит ли его после этого простой народ ВИП-мудаком?

Гость|10.01.2018 18:00|

он же всю жизнь коммунистом был, зачем тело в храмик несут?

Гость|10.01.2018 18:20|

Реально Воры в Законе.Это у них в девяностых была мода дороги перекрывать ,когда серьёзных хоронили.

Гость|10.01.2018 18:28|

А девяностые в ПЕНЗЕ не кончились.

Гость|10.01.2018 18:30|

Он же из Тамбовской области. Зачем занимать места на кладбище в Пензе?

Гость|10.01.2018 18:41|

Баяны тоже под запретом 11 января?

Гость|10.01.2018 19:15|

Балалайки

Гость|10.01.2018 19:55|

Да что он за хер с горы, чтобы с такими привилегиями его нести? Оборзели совсем.

Гость|10.01.2018 20:02|

Да уж. Смазали все хорошие отзывы такими "почестями"

Имя: Гость
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