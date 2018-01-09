09.01.2018 | 15:25

Пензенский областной клинический центр крови обнародовал график выездных донорских акций на январь.

Так, в среду, 10-го числа, бригада будет работать в научно-исследовательском электротехническом институте, 11, 18, 19, 25 и 26 января - в областном онкологическом диспансере, 12-го - в городском строительном управлении.

15 января мобильный пункт разместится на предприятии «Пензадизельмаш», 16-го - в ГИБДД УМВД РФ по области, 17-го в администрации Октябрьского района.

23 января кровь можно будет сдать на сахарном заводе в Бекове, 24-го в Бековской районной больнице.

29 января выездная бригада расположится в поселке Мичурино, 20-го в городском отделе полиции, 31-го - в ГУ МЧС РФ по региону.

«Для сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией в Пензе или области не менее 6 месяцев», - сообщается на сайте центра крови.