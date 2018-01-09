Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|9 янв 2018|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  68.21  |  $  57.05
 

Общество | В Пензенском центре крови составили график работы выездных бригад

09.01.2018|15:25
Печать

Пензенский областной клинический центр крови обнародовал график выездных донорских акций на январь.

Так, в среду, 10-го числа, бригада будет работать в научно-исследовательском электротехническом институте, 11, 18, 19, 25 и 26 января - в областном онкологическом диспансере, 12-го - в городском строительном управлении.

15 января мобильный пункт разместится на предприятии «Пензадизельмаш», 16-го - в ГИБДД УМВД РФ по области, 17-го в администрации Октябрьского района.

23 января кровь можно будет сдать на сахарном заводе в Бекове, 24-го в Бековской районной больнице.

29 января выездная бригада расположится в поселке Мичурино, 20-го в городском отделе полиции, 31-го - в ГУ МЧС РФ по региону.

«Для сдачи крови необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией в Пензе или области не менее 6 месяцев», - сообщается на сайте центра крови.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!