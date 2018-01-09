09.01.2018 | 11:09

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области должно озаботиться восстановлением межмуниципального автобусного сообщения. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве региона во вторник, 9 января.

«Там, где муниципальные образования давно уже, несколько лет назад, прекратили транспортное сообщение из-за того, что ГИБДД не согласует маршруты из-за разбитых дорог. За два года мы восстановили и капитально отремонтировали множество дорог, а маршруты не восстановлены. Есть субсидирование из областного бюджета, есть возможности у муниципалитетов, которым как никогда оказали помощь на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год», - отметил Иван Белозерцев.

Во время поездок Ивана Белозерцева по районам области к нему не раз обращались жители с жалобами на работу общественного транспорта. По словам губернатора, нередко главы муниципальных образований отвечают на запросы как граждан, так и министерства таким образом, чтобы сохранить деньги в бюджете.

«А мне важно, чтобы было принято экономически обоснованное решение в интересах граждан. Поэтому все ответы следует ставить под сомнение и проверять. Это наше право, мы осуществляем контроль за деятельностью муниципальных образований», - подчеркнул глава региона.

Министр Михаил Торгашин сообщил, что для выполнения социальных стандартов плотность маршрутной сети планируется увеличить на 24%.