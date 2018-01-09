В Пачелмском районе в двух образовательных учреждениях выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности производственных объектов.
В школах п. Титово и с. Новая Толковка, эксплуатирующих котельные, не заключались договоры на их обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами, причем собственные службы также не создавались.
«По итогам проверки в адрес директоров этих образовательных организаций прокурором района внесены представления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В итоге нарушения закона были устранены, договоры заключены.
Ну и новости.Пустота.