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Общество | В двух школах Пачелмского района выявлены нарушения закона

09.01.2018|14:49
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В Пачелмском районе в двух образовательных учреждениях выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности производственных объектов.

В школах п. Титово и с. Новая Толковка, эксплуатирующих котельные, не заключались договоры на их обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами, причем собственные службы также не создавались.

«По итогам проверки в адрес директоров этих образовательных организаций прокурором района внесены представления», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге нарушения закона были устранены, договоры заключены.

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Гость|09.01.2018 15:00|

Ну и новости.Пустота.

Гость|09.01.2018 15:23|

Нужно было закрыть котельные и детям школу. Такая новость нужна?

Гость|09.01.2018 15:54|

это не новость, это воздух просто, чем там прокуратура только в Пачелме занимается???? Спит наверно, или работает до обеда !!!! За что деньги получают???? Разогнать всех там....

Гость|09.01.2018 16:21|

эх дядя прокурор, заняться тебе нечем по ходу

Гость|09.01.2018 18:33|

Ага,только вот глава местной ФАС отчитывалась и причитала о том,что Главы Администраций мошенничают с тендерами,ну и работали бравые работники прокуратуры в этом направлении, без всяких Прямых линий по борьбе с коррупцией!

Легче бычки по школам считать, да заниматься промышленной безопасностью школ?

Что,конечно,безусловно ВАЖНО тоже!

Имя: Гость
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