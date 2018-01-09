09.01.2018 | 15:38

Праздничные выходные подошли к концу, и теперь настало время возвращаться к будничному графику. Человеку сложно сразу включиться в трудовой процесс из-за долгого ничегонеделания по принципу «поел - поспал – посмотрел телевизор». Психологи называют первый выход на работу после долгих праздников днем впечатлений.

«Мы все встречаемся, чтобы поделиться тем, как мы провели Новый год. Как в анекдоте: «Как встретил Новый год?» – «Пока не знаю, никто не рассказывал». Завтра мы уже начинаем входить в рабочий темп, послезавтра – еще больше, и так далее. Это делается для того, чтобы чуть-чуть привыкнуть к той рабочей атмосфере, которая ждет нас с понедельника, 15-го числа», - рассказал психолог Сергей Соколов.

Но все же специалисты советуют заранее готовиться к началу работы: примерно за день, лучше – за два. Желательно даже составить план того, что необходимо сделать в первую очередь, – так намного легче включиться в производственный процесс.

«Психологический настрой – самое важное. Даже не физиология, а именно эта мотивация, желание проявить себя на рабочем месте, «стартануть», - отметил Сергей Соколов.

Надежда Суздолова со своей бригадой по графику трудилась все новогодние каникулы, поэтому никаких проблем после их окончания не испытывает. Чего и другим желает.

«Погода хорошая, настраивает. Снежок пошел, радостно», - отметила женщина.

«Меньше отдыхать надо, тогда и настраиваться легче будет. Надо отдыхать до 3-го числа, слишком длинные каникулы», - отметил пензенец.

«Если человек 5-7 дней отдыхал нормально, значит, и переходить в рабочее состояние будет нормально», - поделился мнением горожанин.

«Праздники – это хороший отдых, отдых с семьей, и он, как правило, затратный. Поэтому есть хорошая мотивация скорее пойти на работу: чтобы заработать денег, восстановить то, что было потрачено за праздники, восстановить свою жизнь на прежний уровень», - рассказал прохожий.

«Выходные, праздничные дни закончились, но впереди еще предстоят праздники. Вас с наступающим Старым Новым годом, с Крещением, всего вам доброго!» - поздравила жительница Пензы.