09.01.2018 | 17:28

До 28 февраля 2018 года абоненты компании «МегаФон», подключающие тарифы «Общайся», «Говори» и «Слушай» из линейки «Включайся!», бесплатно получат одну из безлимитных дополнительных опций без ограничения по сроку использования.

При подключении тарифа «Включайся! Общайся» абоненты «МегаФона» получают «бесплатно и навсегда» одну из трех опций на выбор: «Видео +», «Социальные сети +» или «Музыка». Первая из них добавляет к базовому тарифу безлимит для просмотра видео на YouTube, Rutube и Vimeo. Вторая дает неограниченный доступ к еще одному популярному интернет-ресурсу – Instagram. А с опцией «Музыка» абонент получает неограниченный трафик для использования таких ресурсов, как BOOM, «Яндекс.Музыка», Zvooq и «ВКонтакте Музыка».

В рамках акции при подключении тарифа «Говори» абоненту бесплатно подключается опция «Музыка» или «Социальные сети» (она предоставляет неограниченный доступ к «ВКонтакте», «Oдноклассникам» и Facebook). Для тарифа «Включайся! Слушай» можно выбрать опцию «Социальные сети» или «Видео +» с безлимитным доступом к YouTube, Rutube и Vimeo. Подробная информация о тарифах и опциях есть на сайте megafon.ru.

«Дополнительные опции помогают нашим абонентам сделать своего рода «микс», чтобы максимально приблизить свой пакет услуг к идеалу. Так, «тариф для разговоров» теперь можно бесплатно дополнить музыкой или соцсетями, на тарифе «Общайся» – добавить Instagram к уже имеющимся «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассникам». Новая акция позволяет каждому участнику расширить свои возможности, исходя из личных предпочтений», – отметил директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.