09.01.2018 | 18:30

Теперь тех, кто раскидывает окурки куда попало, будут беспощадно штрафовать. Непотушенная сигарета уже становилась причиной серьезных пожаров, в результате которых выгорали гектары земель. Один из них произошел минувшим летом на территории Пензенской области. В микрорайоне Заря вспыхнул сухостой. О том, что огонь возник из-за окурка, сотрудникам МЧС рассказал местный житель, который видел, как неизвестный мужчина бросил сигарету в траву.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила противопожарного режима.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горящий шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения подвижного железнодорожного состава и автомобильного транспорта», - гласит документ, опубликованный на официальном сайте правительства страны.

Действие данного законопроекта распространяется и на железнодорожный транспорт, хотя курить в электричках и поездах дальнего следования запретили еще несколько лет назад. Что же касается автомобилистов, то, как пояснили в пресс службе Управлении ГИБДД по Пензенской области, такой вид нарушения, как выброшенный из окна машины окурок (или любой другой мусор), в правилах дорожного движения не прописан. Но несоблюдение правил противопожарной безопасности тоже влечет за собой наказание.

«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей», - сообщил врио заместителя начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

Правда, пока остается неясным, какие службы будут следить и наказывать тех, кто вместо пепельницы предпочитает пользоваться обочиной проезжей части.

Помимо этого, новый закон ограничивает в пагубной привычке и работников сельского хозяйства. Медведев запретил курить лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов в не отведенных для этого местах.