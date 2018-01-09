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Общество | Граждан, бросающих окурки мимо урны, будут штрафовать

09.01.2018|18:30
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Теперь тех, кто раскидывает окурки куда попало, будут беспощадно штрафовать. Непотушенная сигарета уже становилась причиной серьезных пожаров, в результате которых выгорали гектары земель. Один из них произошел минувшим летом на территории Пензенской области. В микрорайоне Заря вспыхнул сухостой. О том, что огонь возник из-за окурка, сотрудникам МЧС рассказал местный житель, который видел, как неизвестный мужчина бросил сигарету в траву.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила противопожарного режима.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горящий шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения подвижного железнодорожного состава и автомобильного транспорта», - гласит документ, опубликованный на официальном сайте правительства страны.

Действие данного законопроекта распространяется и на железнодорожный транспорт, хотя курить в электричках и поездах дальнего следования запретили еще несколько лет назад. Что же касается автомобилистов, то, как пояснили в пресс службе Управлении ГИБДД по Пензенской области, такой вид нарушения, как выброшенный из окна машины окурок (или любой другой мусор), в правилах дорожного движения не прописан. Но несоблюдение правил противопожарной безопасности тоже влечет за собой наказание.

«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей», - сообщил врио заместителя начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

Правда, пока остается неясным, какие службы будут следить и наказывать тех, кто вместо пепельницы предпочитает пользоваться обочиной проезжей части.

Помимо этого, новый закон ограничивает в пагубной привычке и работников сельского хозяйства. Медведев запретил курить лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов в не отведенных для этого местах.

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Гость|09.01.2018 19:19|

Штраф должен быть от 5000 руб с обязательным задержанием в участок для выяснения личности. В случае не оплаты штрафы в течении 30 дней штраф удваивать а дальше к судебным и суд. С бычкососами иначе никак ! Так же за курение электронок публично дебилков задерживать и выписывать штраф!

Гость|09.01.2018 19:36|

Медведев в своем репертуаре.денег нет но вы депжитесь.таким способом он хочет денег набрать.дурнее законы только он может придумать клоун.а когда за воздух платить будем димон?

Гость|09.01.2018 19:39|

Абасцацца новость. Особенно про выброшенный из окна а/м бычок. ДПС будет вылавливать, да? Их и так-то днём с огнём..

Гость|09.01.2018 19:40|

Гость писал(a):

Штраф должен быть от 5000 руб с обязательным задержанием в участок для выяснения личности.
А ты единолично будешь бегать по всему городу и ловить нарушителей. На том и порешили.

Гость|09.01.2018 19:41|

penzainform.ru писал(a):

Медведев запретил курить лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов
Серьёзный товарищ. Прям страшно стало.

Гость|09.01.2018 19:43|

Гость писал(a):

С бычкососами иначе никак ! Так же за курение электронок публично дебилков задерживать и выписывать штраф!
Что примечательно - вот так, как ты, реагируют только те у кого проблемы сексуального характера.

Что, у тебя все до такой степени плохо, что ты слюной все забрызгала? Может тебе к доктору сходить - вдруг поможет...

Гость|09.01.2018 19:46|

Гость писал(a):

А ты единолично будешь бегать по всему городу и ловить нарушителей. На том и порешили.
Для этого мильцанеров валом в городе !

Гость|09.01.2018 19:47|

Гость писал(a):

Что примечательно - вот так, как ты, реагируют только те у кого проблемы сексуального характера.
Так реагируют нормальные - не курящие люди ! особенно те у которых есть дети, которые смотрят на этих глупых бычкососов! надеюсь что ни кто спорить не будет что бычкосос это наиглупейший человек ?

Гость|09.01.2018 19:49|

Мимо урн значит говорите, а урны стоят в общественых местах там где курить как бы нельзя и как это понять?

Гость|09.01.2018 19:50|

Какая же чушь, какой-то колхоз с жутким количеством конченых алкашей, а замашки на культуру.

Гость|09.01.2018 19:51|

Гость писал(a):

Для этого мильцанеров валом в городе !
да какой дурак за это ловить будет?

Гость|09.01.2018 19:52|

Гость писал(a):

Штраф должен быть от 5000 руб с обязательным задержанием в участок для выяснения личности. В случае не оплаты штрафы в течении 30 дней штраф удваивать а дальше к судебным и суд. С бычкососами иначе никак ! Так же за курение электронок публично дебилков задерживать и выписывать штраф!
Жоще надо наказывать! Лет пять давать сразу.

Гость|09.01.2018 19:52|

ВОПРОС ИНТЕРЕСНЫЙ, КАК И ОТВЕТ. Кто же будет следить за теми, кто окурки кидают мимо урн. В России миллионы урн, к каждой нужно поставить по смотрителю, каждому смотрителю нужно еще 2 понятых, что бы все было по закону, выдать им по видео регистратору, что бы было все зафиксировано. Выдать бланки строгой отчетности для оформления нарушения, а так в суде дело не примут. Потом еще один фактор. Когда будет писаться протокол, нужны еще наряды, так как каждый второй у нас курильщик и он проходя мимо первого патруля, так же бросает не потушенную сигарету мимо урны. Кто будет составлять ПРОТОКОЛ, конечно второй, т. к . первый занят. ......УТОПИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Легче закрыть заводы по производству сигарет. .....Как курили, как бросали мимо урн, как выбрасывали с машин бычки, так и будет. НИКТО ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

Гость|09.01.2018 19:55|

Гость писал(a):

Так реагируют нормальные - не курящие люди ! особенно те у которых есть дети, которые смотрят на этих глупых бычкососов! надеюсь что ни кто спорить не будет что бычкосос это наиглупейший человек ?
Незвезди неудовлетворенка - знаю огромное множество некурящих людей (как не куривших никогда, так и завязавших). и именно такая нездоровая агрессивная реакция только у тех, у кого проблемы с сексом.

Гость|09.01.2018 19:55|

Расфонтанировался законами. Если бы жил по-средсвтам соблюдая эти законы, можно было и задуматься, а так, давай, досвиданья.

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Имя: Гость
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