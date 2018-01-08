08.01.2018 | 14:42

В одном из торгово-развлекательных центров Пензы прошла православная акция в честь светлого праздника Рождества Христова. В нем принял участие хор Пензенской семинарии.

«Ведь есть же не только замечательный праздник, апогей всех годовых праздников, Новый год. Есть еще праздник со смыслом, праздник Рождества Христова, когда Бог приходит в этот мир», - подчеркнул председатель миссионерского отдела Пензенской епархии Павел Колесников.

Рождественский флешмоб пензенских семинаристов кочевал по разным районам города.