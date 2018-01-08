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Общество | В Пензе семинаристы провели рождественский флешмоб

08.01.2018|14:42
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В одном из торгово-развлекательных центров Пензы прошла православная акция в честь светлого праздника Рождества Христова. В нем принял участие хор Пензенской семинарии.

«Ведь есть же не только замечательный праздник, апогей всех годовых праздников, Новый год. Есть еще праздник со смыслом, праздник Рождества Христова, когда Бог приходит в этот мир», - подчеркнул председатель миссионерского отдела Пензенской епархии Павел Колесников.

Рождественский флешмоб пензенских семинаристов кочевал по разным районам города.

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Гость|08.01.2018 18:42|

Колесников, прости Господи, Вы сумасшедший верун с еретическими оттенками.

Гость|08.01.2018 18:50|

Не законное миссионерство вне культового заведения.

Гость|08.01.2018 19:02|

Пиарятся.

Гость|08.01.2018 19:10|

Молодцы, ребята - приятно посмотреть!

Гость|08.01.2018 19:10|

penzainform.ru писал(a):

когда Бог приходит в этот мир
до этого не был

Имя: Гость
Комментарий:

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