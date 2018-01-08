08.01.2018 | 11:51

На протяжении длинных новогодних праздников в Городе Спутнике прошло множество мероприятий и различных соревнований.

4 января в микрорайоне состоялся рыболовный турнир, который компания «Термодом» традиционно проводит в период зимних каникул. На набережной в этот день собрались как новички, так и титулованные спортсмены-разрядники. Погода благоволила рыбакам - было солнечно и морозно.

«Вообще это мероприятие очень приятное, а то погрязли в какой-то рутине. А здесь душа поет и радуется. Смысл - не поймать, а поучаствовать, походить, пообщаться. И этого, в общем-то, надолго хватает», - поделился своим мнением о турнире Вячеслав Кунечкин.

Среди участников соревнования были и жители микрорайона, которые рассказали о своих рыболовных успехах и жизни в Городе Спутнике.

«Озеро хорошее. До этого был – ловил плотву хорошую грамм по пятьсот, лещей по килограмму парочку поймал. Город Спутник хороший, квартиру здесь купили и живем. Все устраивает, нравится. Все рядом и рыбалка рядом», - отметил житель Спутника Анатолий Чинкин.

В конце турнира победителям были вручены медали, кубки и полезные призы от компании «Термодом».

Все грядущие интересные события можно найти в афише на сайте penza-sputnik.ru.