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Общество | В Пензенском городском родильном доме за сутки появилось 11 детей

07.01.2018|14:54
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Криком при своем рождении встречают мир все люди. А появиться на свет 7 января - это знамение.

«В городском родильном доме Пензы за сутки родилось 11 детишек. Все детишки родились в удовлетворительном состоянии, среди них семь девочек, четыре мальчика, то есть наблюдается некоторый дисбаланс. Какие-то особенности по родам не наблюдались», - отметил врач Пензенского городского родильного дома Александр Савин.

Несмотря на то, что в плане родов в областном центре все идет по плану, ничего сверхъестественного в Рождественскую ночь не произошло и Иисусом никто пока своего сына не назвал, эти дети особенные.

Александр Савин считает, что родиться в один день с Христом - знак свыше, благословение.

У Елены Улановой троица. Она просто счастлива, что Господь посылает ей такие подарки.

«Дети - это чудо, это милость Бога. Я очень рада, что в такой день замечательный появилась на свет наша третья малышка», - поделилась своими чувствами Елена.

А Екатерина Гордеева, которая в Рождество стала матерью впервые, собирается обязательно еще раз обратиться в роддом.

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Гость|07.01.2018 16:33|

ВСЁ ХОРОШО И МИР ПРЕКРАСЕН!!!

Гость|07.01.2018 16:49|

всего ?????? на фоне 100 умерших ... вымираем как мухи ...

Гость|07.01.2018 16:59|

Гость писал(a):

всего ?????? на фоне 100 умерших ... вымираем как мухи ...
Вот именно. Как в кино про 12 стульев. Там были одни похоронные бюро и парикмахерские.

Гость|07.01.2018 19:13|

Екатерина Гордеева пусть не загадывает на будущее.Этого ещё надо образумить,она уже за вторым собралась.Дааа,каким местом она думает?Интересно.

Имя: Гость
Комментарий:

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