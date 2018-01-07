07.01.2018 | 14:54

Криком при своем рождении встречают мир все люди. А появиться на свет 7 января - это знамение.

«В городском родильном доме Пензы за сутки родилось 11 детишек. Все детишки родились в удовлетворительном состоянии, среди них семь девочек, четыре мальчика, то есть наблюдается некоторый дисбаланс. Какие-то особенности по родам не наблюдались», - отметил врач Пензенского городского родильного дома Александр Савин.

Несмотря на то, что в плане родов в областном центре все идет по плану, ничего сверхъестественного в Рождественскую ночь не произошло и Иисусом никто пока своего сына не назвал, эти дети особенные.

Александр Савин считает, что родиться в один день с Христом - знак свыше, благословение.

У Елены Улановой троица. Она просто счастлива, что Господь посылает ей такие подарки.

«Дети - это чудо, это милость Бога. Я очень рада, что в такой день замечательный появилась на свет наша третья малышка», - поделилась своими чувствами Елена.

А Екатерина Гордеева, которая в Рождество стала матерью впервые, собирается обязательно еще раз обратиться в роддом.