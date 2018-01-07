07.01.2018 | 14:19

«Этот старый добрый Новый год!» - ретровстреча под таким названием погрузила в атмосферу прошлого подопечных комплексного центра срочной социальной помощи населению.

Собравшихся за праздничным столом поздравил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Эти слова они слышали ровно 48 лет назад. Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в поддержке, едва не прослезились. В ходе встречи, организованной сотрудниками центра соцпомощи, они вспоминали, какими несколько десятков лет назад были цены, что готовили, как встречали с близкими Новый год и что пели.

«Встречали очень хорошо, весело и с песнями. Конечно, на столе и вино было, и ситро было, и все было, и закуски всякие были. Хоть вроде плохо тогда было с продуктами, но у нас всегда на столах и в холодильнике полно было», - рассказала о прошлом пенсионерка Надежда Зуева.

Такие ретровстречи организуют постоянно на базе отделения социальной реабилитации граждан старшего поколения.

«С выходом на пенсию многие люди сталкиваются с такой проблемой, как одиночество и дефицит общения. Здесь они расширяют свой круг общения, заводят новых друзей», - пояснила заведующая отделением пензенского центра срочной социальной помощи населению Наталья Берлизова.