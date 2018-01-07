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Общество | В Каменском районе сироты получили ключи от новых квартир

07.01.2018|13:24
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Новогоднее чудо произошло в жизни Дарьи Правосудовой из Каменского района и ее семьи: вместе с мужем и маленьким сыном они переезжают в новую благоустроенную квартиру. Этого дня она ждала не один год.

«Когда позвонили и сказали, что дадут, конечно, счастье было неисчерпаемое. Когда мы сюда зашли и увидели, что теперь это будет все наше, сразу же начали думать, где что поставить», - порадовалась новоселью Дарья.

Она оказалась среди шестнадцати жителей Каменского района, которые получили ключи от новых квартир благодаря программе по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2013 года этой категории граждан бесплатно выделяют квадратные метры.

«Главное - чтобы вы были счастливы, потому что раз вы дети-сироты, у вас же полного счастья нет... Государство все делает для того, чтобы ваша жизнь была намного ярче, красивее, полной, чтобы вы не испытывали каких-то по жизни трудностей», - отметил глава администрации Каменского района Константин Грошев.

За четыре года, что действует программа, в Каменском районе новоселье отпраздновали 44 человека.

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Гость|07.01.2018 16:21|

РАДЫ ЗА ВАС. И ПУСТЬ ВАШИ ДЕТКИ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ.

Имя: Гость
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