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Общество | В феврале увеличатся федеральные и региональные пособия

07.01.2018|11:25
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Все виды федеральных пособий будут проиндексированы в феврале. Об этом сообщили в министерства труда, соцзащиты и демографии области.

«Так, единовременное пособие на ребенка, которое работающим гражданам выплачивается по месту работы, неработающим - в органах социальной защиты населения по месту жительства, увеличено будет на 3,2%, и его размер будет увеличен где-то ориентировочно на 500 рублей», - рассказала начальник управления министерства труда, соцзащиты и демографии области Марина Кирилова.

Изменится и пособие по уходу за детьми.

«На первого ребенка будут уже получать 3 100 - минимальный размер, на второго ребенка - 6 300. Региональные выплаты будут также подлежать индексации, индексации будет подлежать один вид массового пособия - ежемесячного, которое получают малообеспеченные семьи, по 290 рублей. Это пособие получают 30 000 семей, в которых воспитывается 55 000 детей», - добавила Марина Кирилова.

Индексацию региональных пособий тоже стоит ожидать в феврале. На сколько рублей они вырастут, пока не сообщается. Все будет зависеть от уровня потребительских цен.

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