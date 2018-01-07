Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|7 янв 2018|19:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

Общество | Пензенцы побывали на службе в честь Рождества Христова

07.01.2018|10:53
Печать

Сотни верующих собрались в Успенском кафедральном соборе на рождественскую службу. У входа в храм установили вертеп, символизирующий место, где более двух тысячелетий назад на свет появился младенец Иисус.

За несколько минут до полуночи в храм прибыл митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка возглавил двухчасовую Божественную литургию.

«Самое главное - чтобы тепло этого праздника согрело всех нас и даровало нам надежду на вечную жизнь. С праздником всех вас!» - поздравил собравшихся в храме владыка Серафим.

Среди прихожан этой ночью были и представители власти. Рождество - один из наиболее значимых церковных праздников. Священнослужители облачились в светлые одеяния. Храм был украшен живыми цветами и еловыми ветками. Белые бутоны как символ чистоты духовных помыслов, хвойное дерево - знак вечной жизни.

С завершением рождественского богослужения праздник не заканчивается. Наступают Святки - дни, когда положено веселиться, ходить в гости, обмениваться подарками, они продлятся до Крещения.

0
0
0
0
 
Гость|07.01.2018 17:46|

С Рождествомю православные.

Гость|07.01.2018 17:55|

Счастья всем

Гость|07.01.2018 18:26|

Жалкие сотни человек?

Быть в эту ночь в храме - это ОБЯЗАННОСТЬ православного. Если не был - ты балабол, а не православный, и не имеешь права носить крест!

Ну хоть 0,01% населения области набралось "православных"?

Гость|07.01.2018 18:52|

Гость писал(a):

Ну хоть 0,01% населения области набралось "православных"?
Если ещё учесть и 40 дневный пост в Новый Год не соблюдавших, то и того меньше. Даже ортодоксальная Поклонская и то не соблюдала пост, о чём сама сообщила "Комсомольской правде": "Встречу Новый год в России, а где - секрет, - отшутилась Поклонская. - Мама сварит холодец, приготовим сельдь под шубой. Я запеку утку с яблоками и черносливом. Вот вам мой фирменный рецепт!".

Гость|07.01.2018 18:56|

В мире настоящие верующие только мусульмане остались. И это радует.

В Бельгии и Голландии церкви закрывают. Туда никто не ходит.

Гость|07.01.2018 19:14|

Если отсеять тех кто там ради того,чтобы засветится на камеру,то не было даже сотни.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!