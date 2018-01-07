07.01.2018 | 10:53

Сотни верующих собрались в Успенском кафедральном соборе на рождественскую службу. У входа в храм установили вертеп, символизирующий место, где более двух тысячелетий назад на свет появился младенец Иисус.

За несколько минут до полуночи в храм прибыл митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка возглавил двухчасовую Божественную литургию.

«Самое главное - чтобы тепло этого праздника согрело всех нас и даровало нам надежду на вечную жизнь. С праздником всех вас!» - поздравил собравшихся в храме владыка Серафим.

Среди прихожан этой ночью были и представители власти. Рождество - один из наиболее значимых церковных праздников. Священнослужители облачились в светлые одеяния. Храм был украшен живыми цветами и еловыми ветками. Белые бутоны как символ чистоты духовных помыслов, хвойное дерево - знак вечной жизни.

С завершением рождественского богослужения праздник не заканчивается. Наступают Святки - дни, когда положено веселиться, ходить в гости, обмениваться подарками, они продлятся до Крещения.