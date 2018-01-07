Ученики 6-го класса пензенской школы № 68 посетили расположение ОМОНа регионального управления Росгвардии.
Дети узнали о подвигах бойцов спецподразделения, которые погибли при исполнении служебного долга, и посмотрели фильм об истории отряда.
Ребятам показали вооружение и фирменное обмундирование ОМОНа и дали примерить шлемы и бронежилеты.
«Особый интерес у школьников вызвал взрывозащитный костюм «Грот-3», с помощью которого ведется поиск взрывоопасных предметов», - уточнили в пресс-службе управления Росгвардии.
Повзрослеют, чаще бывать будут