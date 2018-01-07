07.01.2018 | 10:33

Ученики 6-го класса пензенской школы № 68 посетили расположение ОМОНа регионального управления Росгвардии.

Дети узнали о подвигах бойцов спецподразделения, которые погибли при исполнении служебного долга, и посмотрели фильм об истории отряда.

Ребятам показали вооружение и фирменное обмундирование ОМОНа и дали примерить шлемы и бронежилеты.

«Особый интерес у школьников вызвал взрывозащитный костюм «Грот-3», с помощью которого ведется поиск взрывоопасных предметов», - уточнили в пресс-службе управления Росгвардии.