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Общество | Пензенские шестиклассники побывали на экскурсии в ОМОНе

07.01.2018|10:33
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Ученики 6-го класса пензенской школы № 68 посетили расположение ОМОНа регионального управления Росгвардии.

Дети узнали о подвигах бойцов спецподразделения, которые погибли при исполнении служебного долга, и посмотрели фильм об истории отряда.

Ребятам показали вооружение и фирменное обмундирование ОМОНа и дали примерить шлемы и бронежилеты.

«Особый интерес у школьников вызвал взрывозащитный костюм «Грот-3», с помощью которого ведется поиск взрывоопасных предметов», - уточнили в пресс-службе управления Росгвардии.

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Гость|07.01.2018 11:09|

Повзрослеют, чаще бывать будут

Гость|07.01.2018 11:37|

Гость писал(a):

Повзрослеют, чаще бывать будут
В каком качестве?

Гость|07.01.2018 11:45|

Надо с детства учить ненависти к врагам, которых у нас много, и вырабатывать презрение к смерти и жизни.

Надо учить убивать без жалости и сострадания.

Россию ждут великие Победы и расширение влияния в мире.

Правда самому мне воевать неохота, но детям нравится война, значит мы должны дать им эту возможность.

Послужить Родине. И если надо погибнуть.

Гость|07.01.2018 11:58|

penzainform.ru писал(a):

Дети узнали о подвигах бойцов спецподразделения, которые погибли при исполнении служебного долга, и посмотрели фильм об истории отряда.
Что же часть правды то говорите? Отведите их на кладбище, где за прихоть руководства лежат много много доблестных ребят.

Гость|07.01.2018 12:36|

Учили как мирным демонстрантам руки крутить.

Гость|07.01.2018 13:35|

penzainform.ru писал(a):

дали примерить шлемы и бронежилеты.

Как могли разрешить прикоснуться к священным шлемам?

Гость|07.01.2018 13:36|

Гость писал(a):

Отведите их на кладбище, где за прихоть руководства лежат много много доблестных ребят.

НиЗя показывать во что превращается человек став почетным трупом.

Гость|07.01.2018 15:47|

Вы что!!! Алкаши долбанные пишите! Совсем уже. Дело правое делают, а вы

Гость|07.01.2018 15:52|

ОМОН для дебилов. Мозгов мало - вэлком в ОМОН.

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