07.01.2018 | 09:57

Сотрудники ОМОНа и СОБРа получили из рук митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима награды Пензенской епархии. Торжественное мероприятие прошло на базе отряда мобильного особого назначения регионального управления Росгвардии.

«Защитники Родины и служители церкви на протяжении всей истории России шли рука об руку. Священнослужители знакомят стражей порядка с историей нашей страны, которая очень тесно переплетена с историей церкви», — отметил владыка.

Митрополит поблагодарил бойцов за службу Родине.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, представители Русской православной церкви постоянно проводят работу по духовному воспитанию личного состава подразделений.