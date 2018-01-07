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Общество | Митрополит Серафим наградил сотрудников пензенской Росгвардии

07.01.2018|09:57
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Сотрудники ОМОНа и СОБРа получили из рук митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима награды Пензенской епархии. Торжественное мероприятие прошло на базе отряда мобильного особого назначения регионального управления Росгвардии.

«Защитники Родины и служители церкви на протяжении всей истории России шли рука об руку. Священнослужители знакомят стражей порядка с историей нашей страны, которая очень тесно переплетена с историей церкви», — отметил владыка.

Митрополит поблагодарил бойцов за службу Родине.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, представители Русской православной церкви постоянно проводят работу по духовному воспитанию личного состава подразделений.

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Гость|07.01.2018 10:37|

умных не было никогда

Гость|07.01.2018 10:41|

Гость писал(a):

07.01.2018 10:21|

Офицеры МВД попу руки целовали!!!!

ДУРДОМ

Гость|07.01.2018 10:41|

Докатились ! Где ваша честь , офицеры ? !

Гость|07.01.2018 10:42|

penzainform.ru писал(a):

представители Русской православной церкви постоянно проводят работу по духовному воспитанию личного состава подразделений.
Миссионерская деятельность вне культовых заведений запрещена теперь незаконна.

Гость|07.01.2018 10:47|

Думаю, что офицеров это тоже не радует. Но их заставляют.

Куда им деваться, приходится прогибаться под начальство.

Гость|07.01.2018 10:50|

Гость писал(a):

Думаю, что офицеров это тоже не радует. Но их заставляют.

Куда им деваться, приходится прогибаться под начальство.

Не надо прогибаться под изменчивый миг ....

Гость|07.01.2018 10:50|

И как им после этого ловить на дорогах пьяных и бесчинствующих попов?

Гость|07.01.2018 10:56|

Гость писал(a):

Не надо прогибаться под изменчивый миг ....
Это всего лишь красивая фраза, не больше. У офицеров семьи.

И из-за каких-то попов увольняться западло.

Тем более может они это прогибом не считают. Может они верующие?

Гость|07.01.2018 10:58|

Верующие - пусть собираются в специально отведённых и, как правило, огороженных местах для отправления религиозных нужд. В свободное от работы время. Конституция не запрещает.

Гость|07.01.2018 11:00|

penzainform.ru писал(a):

Защитники Родины и служители церкви на протяжении всей истории России шли рука об руку.
Архиепископ Серафим. Июнь 1941 г.: «"Спасение всех", о котором Адольф Гитлер говорил в своем обращении к германскому народу, есть и ваше спасение, - исполнение ваших долголетних стремлений и надежд. Настал последний решительный бой».

Гость|07.01.2018 11:05|

Король Норвегии Улаф V ездил без охраны и говорил, что у него четыре миллиона телохранителей (все норвежцы).

Гость|07.01.2018 11:08|

На Украине попы перешли на сторону Гитлера. А ведь мы один народ, значит и русские попы перешли на службу Великой Германии.

Гость|07.01.2018 11:14|

ПОЗОР РОСГВАРДИИ !

Гость|07.01.2018 11:18|

Гость писал(a):

Не надо прогибаться под изменчивый миг.

Это всего лишь красивая фраза, не больше.

Тургенев И.С.: "Авангарду, вы знаете, очень легко сделаться ариергардом. Все дело в перемене дирекции".

Гость|07.01.2018 11:20|

Гость писал(a):

значит и русские попы перешли на службу Великой Германии.
Газета «За родину» с заглавием статьи: «От имени русской православной церкви: Господи, ниспошли Адольфу Гитлеру силу для окончательной победы».

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Имя: Гость
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