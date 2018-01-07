Сотрудники ОМОНа и СОБРа получили из рук митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима награды Пензенской епархии. Торжественное мероприятие прошло на базе отряда мобильного особого назначения регионального управления Росгвардии.
«Защитники Родины и служители церкви на протяжении всей истории России шли рука об руку. Священнослужители знакомят стражей порядка с историей нашей страны, которая очень тесно переплетена с историей церкви», — отметил владыка.
Митрополит поблагодарил бойцов за службу Родине.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, представители Русской православной церкви постоянно проводят работу по духовному воспитанию личного состава подразделений.
умных не было никогда