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Общество | Губернатор Иван Белозерцев поздравил православных пензенцев с Рождеством

07.01.2018|10:07
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил живущих в регионе православных христиан с Рождеством.

«В нашей стране это один из самых глубоко почитаемых праздников, который несет в себе высокие идеалы светлой надежды и веры, добра, милосердия и сострадания.

Сохраняя и приумножая эти вечные нравственные ценности, мы сумеем укрепить мир, взаимопонимание и согласие в обществе, воспитать достойную молодежь, с которой связываем надежды на великую будущность нашей Родины», - говорится в тексте поздравления.

Также глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и много светлых и радостных дней.

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Гость|07.01.2018 10:38|

penzainform.ru писал(a):

с которой связываем надежды на великую будущность нашей Родины
penzainform.ru писал(a):
Сохраняя и приумножая
Ну не знаю, когда смертность превышает рождаемость в два раза и неуклонно растёт количество похоронных бюро, это как то самонадеянно и необоснованно.

Гость|07.01.2018 10:56|

Похоронные бюро - надёжный бизнес. Батурина сгорела на нём и Кепку за собой потянула.

Гость|07.01.2018 11:37|

Чего,чего,а чинуши наши поздравлять гораздо по каждому поводу. А с народом с глазу на глаз боятся общаться. Уж и забыли,когда последний раз губернатор с народом встречался на улицах города. Все больше по ТВ отвечает на заранее подготовленные удобные вопросы.

Гость|07.01.2018 11:44|

penzainform.ru писал(a):

воспитать достойную молодежь, с которой связываем надежды на великую будущность нашей Родины»
Прекрасная Россия будущего. Россия, устремлённая в будущее- без мракобесия.

Гость|07.01.2018 12:44|

Чтож на праздник то грешите. Закройте на сегодня обсуждение

Гость|07.01.2018 12:50|

Гость писал(a):

Чтож на праздник то
Этот праздник навязал Ельцин после своего нелигитимного переназначения в 1996г.

Гость|07.01.2018 12:56|

Гость писал(a):

Чего,чего,а чинуши наши поздравлять гораздо по каждому поводу.
Надо быть всегда на виду, изображать заботу и внимание. и многое улучшится, у нас большинство как бабы, ушами любят.

Да и работа у них такая, поздравлять да про праздниуи всяки напоминать, а то мож кто забыл с бодуна)))

Гость|07.01.2018 12:58|

Гость писал(a):

Чтож на праздник то грешите. Закройте на сегодня обсуждение
У дураков чуть не каждый день праздник .

Гость|07.01.2018 13:25|

Гость писал(a):

Ну не знаю, когда смертность превышает рождаемость в два раза и неуклонно растёт количество похоронных бюро, это как то самонадеянно и необоснованно.

Это и есть будущность.

Гость|07.01.2018 13:28|

Действительно что ли именные колокола местных чинков весят на новостроек?

Гость|07.01.2018 13:31|

penzainform.ru писал(a):

В нашей стране это один из самых глубоко почитаемых праздников, который несет в себе высокие идеалы светлой надежды и веры, добра, милосердия и сострадания.

Посмотрел бы уважаемый в глубь веков. Соловецкие монастыри переполненные заключенными видимо в этом заключалось милосердие и сострадание. Монастырь на Кирова когда снова наполнят узниками? Это же наша надежда добро и вера.

Гость|07.01.2018 13:47|

Ключевский В. О.: «Атеисты всемилостивейше пожалованы в действительные статские христиане».

Гость|07.01.2018 13:54|

А я желаю нашей власти наконец-то реально работать на людей, не на словах, а на деле! Уровень жизни населения падает! Необходим результат, а его практически НЕТ!

Гость|07.01.2018 16:05|

Гость писал(a):

власти наконец-то реально работать на людей, не на словах, а на деле!
Система требует от них отчета перед вышестоящим начальством, а не перед населением, так что не дождетесь.

Даже хобби повторяют начальственное - быть "подсвечниками".

Гость|07.01.2018 16:09|

Гость писал(a):

Все больше по ТВ отвечает на заранее подготовленные удобные вопросы.
самая страшная боязнь любого чинка, начальничка, руководителя, когда подчиненные ставят его в неловкое положение разумением своим, а этого так только оборут, зачем сие ему

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