07.01.2018 | 10:07

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил живущих в регионе православных христиан с Рождеством.

«В нашей стране это один из самых глубоко почитаемых праздников, который несет в себе высокие идеалы светлой надежды и веры, добра, милосердия и сострадания.

Сохраняя и приумножая эти вечные нравственные ценности, мы сумеем укрепить мир, взаимопонимание и согласие в обществе, воспитать достойную молодежь, с которой связываем надежды на великую будущность нашей Родины», - говорится в тексте поздравления.

Также глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и много светлых и радостных дней.