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Общество | Жильцы Олимпийской, 4, своими силами устроили праздник в подъезде

06.01.2018|17:09
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Жильцы одного из подъездов дома № 4 на Олимпийской улице устроили для своих детей новогодний праздник, не ограниченный рамками лестничной клетки.

«С нашего этажа тут в принципе две семьи, остальные с других этажей», - отметила его организатор Анжела Рахматова.

Для того чтобы праздник получился, постарались все, уговаривать никого не пришлось.

«Каждый принес из дома у кого что было: мишуру, украшения. Елку принесла Анжела», - рассказала жительница дома Мария Крылова.

«Мужчины ездили за покупками. Анжела делала сценарий, руководила процессом, я рисовала, кто-то вырезал снежинки. Это все было настолько слаженно, настолько по-семейному, что, можно сказать, Олимпийская, 4, образовала настоящую большую семью», - подчеркнула ее соседка Олеся Киселева.

В результате обычный подъезд превратился в сценическую площадку, на которой веселились и малыши, и их родители. Дедушкам тоже нашлось занятие.

«Праздник не только для детей, но и для взрослых, потому что каждый отдыхает душой», - поделился исполнитель роли Деда Мороза Александр Анохин.

«Я была Снегурочкой, читала Деду Морозу стих, а он мне дал конфет», - рассказала участница праздника Алена Киселева.

В следующий раз жильцы дружного подъезда решили собраться вместе и 23 февраля отметить День защитника Отечества.

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