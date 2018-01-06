06.01.2018 | 13:46

В Пензенской области близится к концу многодневный агитпоход учащихся «Звездный», посвященный 100-летию системы дополнительного образования детей в России.

Он был организован на двух уровнях – районном и областном.

В декабре на маршрут вышли 200 участников из кадетской школы № 70, колышлейского дома детского творчества, нижнеломовской станции юных техников и пензенской станции юных туристов, сердобской школы № 1 и местного центра детского творчества, а также из средних школ поселка Родниковского и сел Секретарка и Чемодановка.

Из-за погодных условий туристы шли не на лыжах, как это было заведено, а пешком. Прочувствовать атмосферу настоящего зимнего лыжного похода смогли только участники в восточных районах региона.

Туристы посещали школьные музеи и достопримечательности, знакомились с историей, традициями и обычаями сел, а также организовывали концерты и спортивные игры для местных жителей.

Например, в селах Воскресеновка и Ленино они устроили презентации и мастер-классы по туризму, а жители сел Куракино, Мещерского и Секретарка посетили открытые уроки о здоровом образе жизни.

«В настоящее время участники регионального уровня передвигаются по области с культурной программой и направляются к конечной точке маршрутов в Сердобске», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Поход завершается в субботу, 6 января.