06.01.2018 | 09:57

В пятницу, 5 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил улицу Антонова, где на участке до улицы Нейтральной ямочный ремонт выполняют с применением нового термос-бункера.

«Приобретенная в прошлом году установка кохер позволяет нам работать в зимних условиях и поддерживать нормативное состояние проезжей части до наступления весеннего периода и возможности приступить к основательному ремонту в рамках реконструкции», - пояснил градоначальник.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, помимо термос-бункера, на этом участке дороги рабочие укладывают литую асфальтобетонную смесь с использованием установки старого образца.

В январе в Пензе также планируют отремонтировать улицы 8 Марта, Аустрина, Байдукова, Большую Радищевскую, Гагарина, Гладкова, Измайлова, Карпинского, Литвинова, Сердобскую, Совхозную, Тарханова и ряд других.

По графику городского департамента ЖКХ, в первом квартале 2018 года с помощью литой асфальтобетонной смеси обновят 3 000 кв. м автодорог и 650 кв. м мостов. При ремонте еще 5 000 кв. м покрытия используют щебеночные материалы.

План ремонтных мероприятий составили после обследования улично-дорожной сети по поручению главы администрации города. Ранее Виктор Кувайцев обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорожного полотна в ряде районов из-за плохих погодных условий.