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Общество | В Пензе улицу Антонова ремонтируют с помощью термос-бункера

06.01.2018|09:57
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В пятницу, 5 января, мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил улицу Антонова, где на участке до улицы Нейтральной ямочный ремонт выполняют с применением нового термос-бункера.

«Приобретенная в прошлом году установка кохер позволяет нам работать в зимних условиях и поддерживать нормативное состояние проезжей части до наступления весеннего периода и возможности приступить к основательному ремонту в рамках реконструкции», - пояснил градоначальник.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, помимо термос-бункера, на этом участке дороги рабочие укладывают литую асфальтобетонную смесь с использованием установки старого образца.

В январе в Пензе также планируют отремонтировать улицы 8 Марта, Аустрина, Байдукова, Большую Радищевскую, Гагарина, Гладкова, Измайлова, Карпинского, Литвинова, Сердобскую, Совхозную, Тарханова и ряд других.

По графику городского департамента ЖКХ, в первом квартале 2018 года с помощью литой асфальтобетонной смеси обновят 3 000 кв. м автодорог и 650 кв. м мостов. При ремонте еще 5 000 кв. м покрытия используют щебеночные материалы.

План ремонтных мероприятий составили после обследования улично-дорожной сети по поручению главы администрации города. Ранее Виктор Кувайцев обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорожного полотна в ряде районов из-за плохих погодных условий.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|06.01.2018 10:29|

Ну вот и нано технологии в действии.Ура!

Гость|06.01.2018 11:20|

У нас вообще службы тех надзора есть в городе,ответственные за качество проводимых работ?! Или у нас есть все,кроме ответственных?!

Гость|06.01.2018 11:24|

penzainform.ru писал(a):

Приобретенная в прошлом году установка кохер
penzainform.ru писал(a):
ремонту в рамках реконструкции», - пояснил градоначальник.
кто её приобрёл то?

что то там всё мутно.

Гость|06.01.2018 11:58|

в мутной воде больше рыбы...

Гость|06.01.2018 12:29|

в мутной воде больше рыбы...

И денег в карманах дельцов от власти...

Гость|06.01.2018 13:17|

Мутняк полный.

Гость|06.01.2018 14:07|

чем бы дорогу не ремонтировали, а итог один и тот...заплатки на месте ям, по которым не легче ехать, чем по ямам...буртасия фигли

Гость|06.01.2018 17:06|

-12 градусов,какой термос,какой бункер,в мороз асфальтировать НЕЛЬЗЯ!!!

Гость|06.01.2018 17:13|

penzainform.ru писал(a):

мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил улицу Антонова
что значит посетил))))

Гость|06.01.2018 17:42|

Гагарина ул. Была вновь сделана 4 года назад. Сейчас она в ужасном состоянии. Гарантия 5 лет. Где ремонт по гарантии?

Гость|06.01.2018 17:44|

Все что делает армянское абз1 говно!

Гость|06.01.2018 17:54|

Все что делает армянское абз1 говно!

Мы ложем на "совесть"... Ваши гости из Севана!

Гость|06.01.2018 17:57|

Периодически посещаю "ленту", подтверждаю: кариес от Нейтральной до Антонова залатали.

Имя: Гость
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