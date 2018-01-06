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Общество | В микрорайоне Заря провели мероприятие «Зима в подарках»

06.01.2018|17:34
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В микрорайоне Заря прошел праздник под названием «Зима в подарках». Организаторы мероприятия приготовили для местных жителей развлекательную программу с участием Деда Мороза.

Правда, главный новогодний персонаж добирался сюда не по заснеженным тропам, а по ровной асфальтированной дорожке. А проведению спортивного турнира погода не помешала, даже наоборот.

«Последние несколько дней стоит мороз. Мы восстановили хоккейную площадку (летом она функционирует как баскетбольная). Для хоккейных команд здесь проводит занятия дворовый тренер», - отметил председатель спорткомитета города Пензы Владислав Чесноков.

В рамках турнира на окрепший лед вышли четыре дружины: хозяева площадки, учащиеся 68-й и 18-й школ Пензы, а также хоккеисты из Богословки.

Александр Минеев - игрок команды «Заря». Условиями для ежедневных тренировок в своем микрорайоне парень доволен.

«Собираемся, как только появляется возможность. Появился нормальный, окрепший лед. То есть его залили, он застыл - и можно поиграть перед тем, как его опять будут заливать», - рассказал хоккеист.

«Очень радостно, что в нашем городе хорошо относятся к физкультуре и спорту, что микрорайон Заря развивается», - подчеркнул глава города Пензы Валерий Савельев.

Победители хоккейного турнира в Заре примут участие в городском финале. Предполагается, что он состоится 8 января на площади Ленина, если позволит погода.

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Гость|06.01.2018 18:43|

Почему не видно команды с хрущёвок Западной поляны?

Имя: Гость
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