06.01.2018 | 17:34

В микрорайоне Заря прошел праздник под названием «Зима в подарках». Организаторы мероприятия приготовили для местных жителей развлекательную программу с участием Деда Мороза.

Правда, главный новогодний персонаж добирался сюда не по заснеженным тропам, а по ровной асфальтированной дорожке. А проведению спортивного турнира погода не помешала, даже наоборот.

«Последние несколько дней стоит мороз. Мы восстановили хоккейную площадку (летом она функционирует как баскетбольная). Для хоккейных команд здесь проводит занятия дворовый тренер», - отметил председатель спорткомитета города Пензы Владислав Чесноков.

В рамках турнира на окрепший лед вышли четыре дружины: хозяева площадки, учащиеся 68-й и 18-й школ Пензы, а также хоккеисты из Богословки.

Александр Минеев - игрок команды «Заря». Условиями для ежедневных тренировок в своем микрорайоне парень доволен.

«Собираемся, как только появляется возможность. Появился нормальный, окрепший лед. То есть его залили, он застыл - и можно поиграть перед тем, как его опять будут заливать», - рассказал хоккеист.

«Очень радостно, что в нашем городе хорошо относятся к физкультуре и спорту, что микрорайон Заря развивается», - подчеркнул глава города Пензы Валерий Савельев.

Победители хоккейного турнира в Заре примут участие в городском финале. Предполагается, что он состоится 8 января на площади Ленина, если позволит погода.