В субботу, 6 января, жители микрорайона Заря смогут поучаствовать в спортивном празднике «Зима в подарках». Мероприятие начнется в 13:00 на многофункциональной спортплощадке на улице Новоселов.
Как сообщили в пресс-службе администрации города Пензы, организаторы праздника подготовили развлекательное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также гостей мероприятия ждут показательные выступления юных фигуристов.
Для детских дворовых команд Октябрьского района устроят хоккейный турнир, участники которого получат кубки и медали.