06.01.2018 | 10:20

В субботу, 6 января, жители микрорайона Заря смогут поучаствовать в спортивном празднике «Зима в подарках». Мероприятие начнется в 13:00 на многофункциональной спортплощадке на улице Новоселов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Пензы, организаторы праздника подготовили развлекательное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также гостей мероприятия ждут показательные выступления юных фигуристов.

Для детских дворовых команд Октябрьского района устроят хоккейный турнир, участники которого получат кубки и медали.