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Общество | В микрорайоне Заря пройдет хоккейный турнир и шоу Деда Мороза

06.01.2018|10:20
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В субботу, 6 января, жители микрорайона Заря смогут поучаствовать в спортивном празднике «Зима в подарках». Мероприятие начнется в 13:00 на многофункциональной спортплощадке на улице Новоселов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Пензы, организаторы праздника подготовили развлекательное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также гостей мероприятия ждут показательные выступления юных фигуристов.

Для детских дворовых команд Октябрьского района устроят хоккейный турнир, участники которого получат кубки и медали.

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