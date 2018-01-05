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Общество | В пензенских школах новогоднюю елку можно обменять на подарок

05.01.2018|17:55
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Пензенцы начали безжалостно отправлять главные новогодние украшения квартир на помойку. Чтобы рядом с контейнерными площадками не было скопления отслуживших свой срок елок, власти предложили обмен.

«Управлению образования города вчера было дано поручение организовать праздники «Принеси елочку – получи подарок». Дети будут заинтересованы и стимулированы сладостями, чтобы елки не разбрасывать, а принести и собрать для централизованной утилизации», - подчеркнул глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Подобные акции раньше проводились в отдельных школах. Теперь же елки планируют принимать в большинстве учебных заведений города.

Идея организовать обменные пункты в школах многим пензенцам показалась весьма привлекательной.

«Должны же какие-то идеи реализовываться. Эта – одна из лучших, наверное», - высказалась пензячка.

«Мы пока не в школе, но если мы будем проинформированы, то отнесем», - поделилась горожанка.

«Мне кажется, что можно отнести елку и не за сладости, если это пойдет на пользу», - рассказала еще одна жительница Пензы.

Кстати, свалки из зеленых красавиц возникали в разных районах города не только благодаря местным жителям, но и из-за безответственных предпринимателей. Так, в 2017 году к контейнерной площадке, расположенной на улице Толстого, 2 января неизвестные привезли десятки деревьев и просто свалили в кучу.

В 2018 году подобных картин не наблюдалось. Нереализованные елки многие бизнесмены централизованно отвозили в зоопарк, а также в специальные пункты. Однако некоторые пензенцы считают, что хвойные вообще не надо рубить, тогда и проблем с их утилизацией не будет. А для украшения квартиры есть альтернативные варианты.

«Веточку, синтетическую елку, картинку, фотографию повесить, из теста сделать, из пластилина, из папье-маше – уже столько вариантов. Так выдумывать можно до бесконечности», - предложил горожанин.

«Дерево – живое! Оно такое же, как и мы», - отметила еще одна прохожая.

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