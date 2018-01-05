05.01.2018 | 10:47

В Пензе региональное управление Росгвардии провело благотворительную акцию «Рождественское чудо» для детей сотрудников и военнослужащих, отдавших жизнь при исполнении служебного долга.

На учете в управлении состоит 10 таких семей. Все они обеспечены жильем и получают адресную материальную помощь, ребятам ежегодно выдаются путевки в оздоровительные лагеря.

Акция «Рождественское чудо» прошла 4 января в развлекательном центре. Дети вместе с офицерами отряда быстрого реагирования попробовали себя в роли настоящих спецназовцев.

«Перед началом игры участники разделились на две команды. Вместе со старшими наставниками ребята выстроили тактику ведения боя, отработали приемы стрельбы. По сценарию игрокам предстояло победить команду соперника, у каждого было определенное количество боеприпасов и уровней жизни, до финала дошло одинаковое количество игроков, в результате чего победила дружба», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Все ребята получили призы и сладкие подарки.

«Мы регулярно даем возможность детям погибших сотрудников и военнослужащих испытать положительные эмоции. Несмотря на сложный рабочий график, мы всегда находим время для живого, непосредственного общения с детьми», - подчеркнул командир ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.