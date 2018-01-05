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Общество | В Пензе решили скорректировать план ямочного ремонта дорог

05.01.2018|10:05
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Утром в пятницу, 5 января, в администрации Пензы состоялось совещание, посвященное ремонту дорог. На нем обсудили дополнительный объем мероприятий по восстановлению аварийных участков.

«В связи с погодными условиями увеличивается количество разрушений дорожного полотна. Необходимо внести корректировки в существующий план работ по ямочному ремонту, чтобы сохранить дороги и обеспечить безопасность дорожного движения», - распорядился мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в ближайшее время будет организован выезд для обследования улично-дорожной сети.

В число улиц, где планируется восстановить дорожное полотно, уже попала Спартаковская в Ахунах. Туда Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Юрием Ильиным выезжал накануне, 4 января.

Мэр поручил при наступлении благоприятных погодных условий найти возможные варианты ремонта моста через ручей на той же улице (он находится в аварийном состоянии).

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Гость|05.01.2018 10:25|

Уже развалились отремонтированные дороги???

Гость|05.01.2018 10:29|

вот мы ругаем наших руководителей,а они без отдыха и покоя думают о благоустройстве города.Мы отдыхаем а они все в трудах и заботах.

Гость|05.01.2018 10:52|

ремонта моста через ручей на той же улице (он находится в аварийном состоянии)....#

Ручей или мост в аварийном состоянии?

Гость|05.01.2018 10:53|

Гость писал(a):

они все в трудах и заботах.
за такую зарплату 24 часа пахать должны..................

Гость|05.01.2018 11:03|

Ну и погодка у нас. То снег целый месяц лежит, то конкретная оттепель началась. Тут не то что люди, асфальт не выдерживает такие перепады

Гость|05.01.2018 11:15|

К весне таких ям будет в разы больше, если есть возможность, то лучше сейчас уже имеющиеся заделать

Гость|05.01.2018 11:18|

У нас в области качественные додороги,откуда качество,сколько чинушу не корми,он всё равно руку в бюджет запустить,вот дороги и потекли,а мы на погоду списываем.

Гость|05.01.2018 11:24|

На фото вы можете увидеть подготовку мэрии к сдаче норм ГТО.

Мэр Виктор Кувайцев обучает своего заместителя Юрия Ильина преодолевать препятствия.

Так поддержим их!

Гость|05.01.2018 11:27|

Гость писал(a):

Уже развалились отремонтированные дороги???
почему же)) наоборот это стратегический план дальнейшего развития дорожного полотна)))

Гость|05.01.2018 11:31|

ну наконец то работать будут не где хотят, а где надо в первую очередь, за разум власти взялись, главное чтобы такой прыти хватило на весь 2018 год

Гость|05.01.2018 11:32|

Гость писал(a):

Мэр Виктор Кувайцев обучает своего заместителя Юрия Ильина преодолевать препятствия.

Так поддержим их!

Прыгай! Прыгай! Прыгай!

Гость|05.01.2018 11:35|

penzainform.ru писал(a):

попала Спартаковская в Ахунах
да быть не может! о ней кто то вспомнил! ура, товарищи, у нас появился свет в конце тоннеля, хотя год только начинается :)

Гость|05.01.2018 11:41|

Гость писал(a):

вот мы ругаем наших руководителей,а они без отдыха и покоя думают о благоустройстве города.Мы отдыхаем а они все в трудах и заботах.
кстати, да! чет как то странно видеть, что наши чиновники 5 числа уже работают, кто то загадал правильное желание на Новый Год))))

Гость|05.01.2018 11:42|

А что ж аварийный мост все лето и осень не замечали!? А тут вон как обнаружился. Или мэр ищет объёмы работ для безработных дорожников?!

Гость|05.01.2018 11:46|

чуть свет, а уж все в делах, простой народ еще глаза не разлепил, а правительство уже думает о своем народе! вот так было бы всегда, и в праздники и в будни!

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Имя: Гость
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