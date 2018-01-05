05.01.2018 | 10:05

Утром в пятницу, 5 января, в администрации Пензы состоялось совещание, посвященное ремонту дорог. На нем обсудили дополнительный объем мероприятий по восстановлению аварийных участков.

«В связи с погодными условиями увеличивается количество разрушений дорожного полотна. Необходимо внести корректировки в существующий план работ по ямочному ремонту, чтобы сохранить дороги и обеспечить безопасность дорожного движения», - распорядился мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в ближайшее время будет организован выезд для обследования улично-дорожной сети.

В число улиц, где планируется восстановить дорожное полотно, уже попала Спартаковская в Ахунах. Туда Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Юрием Ильиным выезжал накануне, 4 января.

Мэр поручил при наступлении благоприятных погодных условий найти возможные варианты ремонта моста через ручей на той же улице (он находится в аварийном состоянии).